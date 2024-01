Klagenfurts Cvetko nach langer Leidenszeit wieder zurück

Fast drei Monate war Christopher Cvetko bei seinem Klub Austria Klagenfurt aufgrund eines Einrisses der Plantarfaszie zum Zusehen gezwungen. Pünktlich zum Start der Frühjahrsvorbereitung stand der Mittelfeldspieler der Kärntner aber wieder auf dem Platz und zeigte sich sichtlich erleichtert über seine Rückkehr.

Für Austria-Klagenfurt-Profi Christopher Cvetko endete eine fast drei monatige Leidenszeit aufgrund einer Verletzung. Nach einem Einriss der Plantarfaszie konnte der 26-jährige Mittelfeldspieler der Kärntner seit Oktober kein Pflichtspiel mehr für seine Mannschaft absolvieren und verpasste dadurch acht Partien. Für den Dauerbrenner der Waidmannsdorfer, der in den vergangenen beiden Bundesliga-Saisonen lediglich insgesamt drei Spiele versäumte, eine ungewöhnliche Erfahrung. "Ich hatte vorher noch nie von so einer Verletzung gehört. Ein Einriss der Plantarfaszie kommt eher selten vor und es war auch schwer zu ermitteln, was die Schmerzen in der Ferse verursacht. Da diese Stelle nicht so gut durchblutet wird, hat der Heilungsprozess recht lange gedauert. Es war für unsere Ärzte auch schwer, eine Prognose abzugeben, da war ich natürlich ungeduldig und frustriert", so Cvetko auf der "Vereinsseite".

Pünktlich zum Start der Frühjahrsvorbereitung konnte Cheftrainer Peter Pacult aber den wichtigen Schlüsselspieler wieder zurück auf dem Trainingsplatz begrüßen, der sich nach Monaten der Ungewissheit sehr erleichtert über seine Rückkehr auf den Platz zeigte. "Es fühlt sich wirklich super an, wieder mit den Jungs am Platz zu sein. Nach der langen Pause bin ich noch nicht bei 100 Prozent, da gilt es für mich körperlich einen Rückstand aufzuholen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich zu meinem Rhythmus finden und die kommenden vier Wochen nutzen werde, um wieder bereit zu sein für die harten Aufgaben, die im Frühjahr vor uns liegen", erklärt Cvetko, der es seit seinem Wechsel in die Hauptstadt Kärntens im Sommer 2020 auf bislang 114 Pflichtspiele für seinen aktuellen Klub bringt.

Enger Kampf um die Meistergruppe

Auch ohne den Mittelfeldstabilisator sorgte sein Team aber im vergangenen Herbst wieder einmal für Furore und steht nach den ersten 17 Runden mit 26 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Fünf Runden vor der Ligateilung ist eine dritte Teilnahme an der Meistergruppe in Folge und der damit verbundene frühzeitige Klassenerhalt erneut in Reichweite. In der Tabelle geht es allerdings eng her, zwischen den fünftplatzierten Klagenfurtern und dem Achten Austria Wien klafft nur ein Abstand von fünf Zählern, weswegen man im Frühjahr unbedingt wieder seine Punkte machen muss. Direkt zum Auftakt kommt es mit dem Auswärtsspiel gegen den LASK (11. Februar, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) aber sofort zu einer ordentlich Bewährungsprobe.

Cvetko ist überzeugt, dass er und seine Teamkollegen mit der richtigen Energie die kommenden Wochen angehen werden, um zum Re-Start in Februar wieder voll angreifen zu können: "Wir werden in der Vorbereitung intensiv und hart arbeiten, um dann zum Auftakt beim LASK bei 100 Prozent und bestens gerüstet für die weiteren Partien im Grunddurchgang zu sein. Wir haben ein großes Ziel vor Augen und jeder wird alles dafür geben, damit wir den Platz verteidigen, den wir uns im Herbst erspielt und erkämpft haben."