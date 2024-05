Klagenfurter Aderlass: Zehn Spieler um Karweina und Irving offiziell verabschiedet

Bei Austria Klagenfurt wird es nach der Saison zu gehörigen Veränderungen kommen. Gleich zehn Spieler werden die Kärntner im Sommer verlassen, darunter auch zentrale Stützen wie Toptorjäger Sinan Karweina, Torhüter Philipp Menzel und Spielmacher Andy Irving.

Das erst kürzlich verlängerte Trainerteam von Austria Klagenfurt rund um Peter Pacult muss auch im kommenden Sommer wieder mit einem größeren Umbruch in der Mannschaft zurechtkommen. Denn wie die Kärntner auf ihrer "Vereinsseite" bekanntgeben, werden gleich zehn Spieler den Süden Österreichs nach Ablauf der aktuellen Saison verlassen. Neben den bereits länger feststehenden Abgängen von Torhüter Philipp Menzel (wechselt zum 1. FC Saarbrücken) und Andy Irving (kehrt nach seiner Leihe zu West Ham United zurück), wird auch Toptorjäger Sinan Karweina seinen auslaufenden Vertrag bei den Waidmannsdorfern nicht verlängern.

Der 25-jährige Offensivspieler bringt es in der laufenden Spielzeit auf zehn Treffer und sechs Assists in 26 Ligaspielen und ist in der Topscorer-Liste auf Platz vier zu finden. Nach zwei Jahren im violetten Dress teilte Karweina - genauso wie Abwehrspieler Till Schumacher - der sportlichen Leitung aber mit, eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Der gebürtige Gummersbacher, der bislang 16 Tore in 52 Pflichtspielen für die Klagenfurter erzielen konnte, wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zum SK Rapid in Verbindung gebracht, denen schon länger ein Interesse am Angreifer nachgesagt wurde.

Wimmer-Verbleib noch offen

Zudem werden auch die auslaufenden Verträge von Verteidiger Nikola Djoric, Mittelfeldspieler Rico Benatelli, Fabio Markelic sowie der Angreifer Anton Maglica und Jonas Arweiler nicht ausgedehnt, da sich die Klagenfurter gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden haben. Max Besuschkow wird nach Ablauf seiner Leihe zu seinem Stammklub Hannover 96 zurückkehren. "Im Profifußball ist es in der Regel so, dass sich die Wege irgendwann trennen. Es gibt Spieler, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere setzen wollen. Und es gibt den Verein, der strategische Entscheidungen treffen muss. Insbesondere dann, wenn sich das Budget im Vergleich zu einem Großteil der Konkurrenz vergleichsweise bescheiden darstellt", erklärt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Für die scheidenden Spieler hat man aus Klagenfurter Sicht aber nur positive Worte übrig: "Wir bedanken uns bei den Spielern für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihre Leistungen und wünschen ihnen für die sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste. Einige von ihnen haben die Austria Klagenfurt und ihren Aufschwung in den vergangenen Jahren geprägt, andere sind dazugekommen und haben mitgeholfen, den Verein auf höchstem Niveau zu etablieren."

Mit Jannik Robatsch, Florian Jaritz, Simon Straudi und Christopher Wernitznig hatten zuvor vier Profis ihre Verträge verlängert, zudem stehen mit Keeper Simon Spari (FAC Wien), Mittelfeldprofi Tobias Koch (Blau-Weiß Linz) sowie den Angreifern Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin - aktuell verliehen an FC Viktoria 1889) und David Toshevski (FK Rostov - aktuell verliehen an HNK Šibenik), schon vier Neuzugänge bereit.

Ob Abwehrspieler Nicolas Wimmer auch in der kommenden Saison das Trikot der Kärntner tragen wird, ist indes noch offen. Laut Angaben der Klagenfurter sind die Verantwortlichen weiterhin in Gesprächen mit dem 29-Jährigen, dem ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegt. Außerdem wird mit dem SK Rapid über eine weitere Leihe von Offensivtalent Sky Aaron Schwarz verhandelt.

Die Kärntner haben am letzten Spieltag noch die kleine Chance, sich eine mögliche erstmalige Teilnahme am Europacup offen zu halten. Dazu braucht es im Heimspiel gegen Tabellenführer Sturm Graz (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) aber einen Sieg und gleichzeitig eine Niederlage des TSV Hartberg gegen den SK Rapid, um noch den fünften Tabellenplatz zu erreichen.