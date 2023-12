Klagenfurt zieht positives Fazit und will am Transfermarkt nicht in Hektik verfallen

Austria Klagenfurt ist wohl neben Hartberg eines der Überraschungsteams in der laufenden Spielzeit. Trotz großer Personalsorgen liegen die Kärntner auf Rang fünf. Ob man am Transfermarkt zuschlagen wird, weiß der Klub selbst noch nicht so genau. Hier spielt klarerweise auch die finanzielle Lage eine Rolle. Sportdirektor Günther Gorenzel möchte den Markt in Ruhe beobachten.

Austria Klagenfurt hat einmal mehr das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Dass die Kärntner trotz der mehr als angespannten Personalsituation das Jahr 2023 als Tabellenfünfter abschließen, damit war so nicht zu rechnen. Zwar ist der Vorsprung auf die Verfolger nur sehr gering, dennoch hat man es in den abschließenden fünf Runden des Grunddurchganges selbst in der Hand.

"Das Zwischenfazit fällt sehr positiv aus. Wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten wir im Vergleich mit der Konkurrenz haben und mit welchen Personalsorgen wir über weite Strecken im Herbst zu kämpfen hatten, in der phasenweise fünf, sechs, sieben Spieler gleichzeitig ausgefallen sind, die den Anspruch haben, in der Startelf zu stehen, sind wir sehr gut durchgekommen", wird Sportdirektor Günther Gorenzel auf der "Vereinsseite" zitiert.

Leere Plätze auf der Ersatzbank

Nicht selten kam es vor, dass Trainer Peter Pacult den 18-Mann-Matchkader nicht füllen konnte. Neun Mal an der Zahl fehlten ein oder mehrere Spieler im Klagenfurt-Aufgebot. Heißt: In weniger als der Hälfte der Spiele konnte Pacult, was die Ersatzbank betrifft, aus dem Vollen schöpfen. Ein Fakt, der in dieser Form doch sehr ungewöhnlich ist.

Ob Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko, Simon Straudi, Andy Irving, Jonas Arweiler oder Sebastian Soto - eine Reihe von Leistungsträgern musste teilweise über weite Strecken der Herbstsaison passen. Dass der Cheftrainer der Violetten im Training einmal Elf gegen Elf spielen lassen kann, ist schlicht und einfach Wunschdenken. Gorenzel und die weiteren Verantwortlichen haben versucht, die Verletzungshistorie zu analysieren, wirklich schau daraus ist man aber nicht geworden: "Wenn man sich die Verletzungen anschaut, dann ist da kein Muster zu erkennen, aus dem wir Schlüsse ziehen und Abläufe verändern könnten, um dagegen zu steuern. Es war sehr viel Pech dabei. Wir gehen davon aus, dass die Spieler im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen und auch die Breite des Kaders im weiteren Verlauf der Saison passen wird."

Wir werden nur dann zuschlagen, wenn es sportlich und wirtschaftlich Sinn macht. Klagenfurt-Sportdirektor Günther Gorenzel

Während sich das Trainerteam und die Akteure in den Winterurlaub verabschiedet haben, arbeitet Gorenzel an der Planung für die Frühjahrssaison. Ob man angesichts der Personalsituation am Transfermarkt aktiv wird, weiß der Sportdirektor noch nicht. "Das Transferfenster öffnet und es ist kein Geheimnis, dass wir den Markt genau beobachten und verschiedene Optionen in Österreich und auch im Ausland prüfen. Wir sind mit unserem Netzwerk sehr breit aufgestellt, aber wir werden nur dann zuschlagen, wenn es sportlich und wirtschaftlich Sinn macht. Es gibt auch keinen Grund, an dieser Stelle in Hektik zu verfallen."

Nicht vergessen darf man eben die finanzielle Lage bei den Waidmannsdorfern. Unlängst haben die Bundesliga-Klubs ihre Berichte für das Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlicht. Austria Klagenfurt erwirtschaftete dabei ein negatives Jahresergebnis in Millionenhöhe. Deshalb stellt sich auch die Frage, welche Spieler man sich leisten kann und will. Unabhängig vom finanziellen Aspekt weist Gorenzel aber auch auf die Harmonie innerhalb des bestehenden Kaders hin. "Wenn alle dabei sind, sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Ich betone immer wieder, dass der aktuelle Kader unser volles Vertrauen genießt. Wir haben einen Spirit in der Mannschaft, der außergewöhnlich ist, und das gilt nicht nur von der Nummer eins bis zur elf, sondern für alle Spieler, die im Aufgebot stehen. Das werden wir auf keinen Fall gefährden."