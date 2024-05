Klagenfurt wird sich nach erster Saisonniederlage nicht aus der Bahn werfen lassen

Bei der 1:3-Niederlage gegen den LASK musste sich Austria Klagenfurt erstmals in der noch jungen Bundesliga-Saison geschlagen geben. Besonders ärgerlich waren die drei Gegentreffer innerhalb von nur acht Spielminuten, die bei Coach Peter Pacult für einen rauchenden Kopf sorgten. Die Pleite soll die Kärntner aber nicht nachhaltig beeinflussen.

Nur acht Minuten benötigte der LASK beim Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt am vergangenen Bundesliga-Spieltag, um sich mit einem schnellen Triplepack auf die Siegerstraße zu bringen. Damit blieben die Linzer am Topduo der Liga dran und sorgten zudem für die erste Saisonniederlage der Kärntner in der aktuellen Spielzeit. Dass man die Partie innerhalb so kurzer Zeit - ausgerechnet noch im eigenen Stadion - aus der Hand gab, sorgte für viel Ärger auf Seiten der Waidmannsdorfer. Nachhaltig soll die Partie aber keine negativen Auswirkungen haben. "Es ist ärgerlich, wie die Niederlage gegen den LASK zustande kam, aber das wirft uns nicht um", betont Geschäftsfrüher Sport Günther Gorenzel auf der "Vereinsseite".

Denn bereits der Auftritt in Halbzeit zwei ließ die Gemüter der Klagenfurter beruhigen, als die Mannschaft nach drei Wechseln zur Pause eine deutliche Reaktion zeigte und durch Joker Solomon Bonnah zumindest noch zum Ehrentreffer kam. Das gefiel auch Cheftrainer Peter Pacult: "Wir hatten gegen den LASK zum Ende der ersten Halbzeit eine fatale Phase, das war nicht angenehm und da musste ich entsprechend reagieren. Der zweite Durchgang war dann mehr als in Ordnung. Die Mannschaft hat eine sehr gute Reaktion, Charakter und Mut gezeigt, die neuen Spieler haben für frischen Wind gesorgt."

Trio winkt Startelf-Platz

Mit Torschütze Bonnah sowie Mittelfeldabräumer Turgay Gemicibasi und Flügelspieler Florian Jaritz brachte der 63-jährige Coach der Kärntner frischen Schwung in die Partie, der dem Spiel der Gastgeber sichtlich guttat. Während man in Durchgang eins lediglich einen Torschuss zusammenbrachte, waren es in der zweiten Halbzeit mit sieben deutlich mehr. Auch beim Ballbesitz hatte man mit 57 zu 43 Prozent klar die Nase vorn in Durchgang zwei und strahlte auch mit acht zu einer Ecke bei Standardsituation wesentlich mehr Gefahr als die Linzer aus. Dementsprechend Lob gab es auch vom Cheftrainer für das eingewechselte Trio: "Die Burschen haben es gut gemacht und hatten ihren Anteil daran, dass wir nach dem Seitenwechsel wieder besser im Spiel waren."

Damit brachten sich die drei Profis auch in Lauerstellung um einen möglichen Startelfplatz beim kommenden Spiel gegen Tabellenschlusslicht Austria Lustenau (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir haben einen recht kleinen Kader, daher wird es im Laufe der Saison auf jeden Einzelnen ankommen. Wenn sich die Chance bietet, muss man sie ergreifen. Warten wir die Trainingswoche mal ab", will sich Pacult aber noch nicht in die Karten blicken lassen. In Klagenfurt ist man sich jedenfalls sicher, dass die Mannschaft die erste Saisonpleite gut abschütteln kann und beim kommenden Duell wieder hochkonzentriert zu Werke gehen wird. "Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Mannschaft an die gute Leistung in der zweite Halbzeit anknüpft", sagt ein zuversichtlicher Gorenzel.