Klagenfurt verpflichtet Linksverteidiger Kühn

Nach zehn bestätigten Abgängen schlägt Austria Klagenfurt wieder am Transfermarkt zu und sichert sich die Dienste des deutschen Linksverteidigers Jonas Kühn. Der 22-jährige Defensivprofi kommt vom deutschen Regionalligisten FC Viktoria 1899 Berlin nach Kärnten und setzt seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

"Jonas hat in Berlin mit konstant guten Leistungen aufgezeigt und auch schon als Trainingsgast im Rahmen unseres Winter-Camps in Kroatien einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind davon überzeugt, dass er alles mitbringt, um eine positive Rolle bei der Austria zu spielen. Darüber hinaus ist er ein guter Typ, der charakterlich voll und ganz in die Gruppe passt", sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel über den Neuzugang vom Partnerklub aus Berlin.

56 Partien in der Regionalliga

Der Abwehrspieler wurde im Nachwuchs von Dynamo Dresden ausgebildet und schaffte über die U 17 und U 19 den Sprung in den Profikader. Nach einer Leihe zu SG Sonnenhof Großaspach schloss er sich im Sommer 2022 den Berlinern an und avancierte dort zum Stammspieler. In der vergangenen Saison konnte er mit ihnen den Gewinn des Landespokals bejubeln. Ingesamt bringt es Kühn auf die Erfahrung von zwei Spielen in der 3. Liga, 56 Partien in der Regionalliga sowie 49 Begegnungen in der Junioren-Bundesliga. Erstmals wird sich der 1,80 Meter große Profi nun in einer obersten Profiliga beweisen dürfen.

"Für mich ist das ein großer und wichtiger Schritt in meiner Karriere. Austria Klagenfurt hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einer festen Größe in der österreichischen Bundesliga entwickelt und ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich durfte Anfang des Jahres schon mal hineinschnuppern und wurde herzlich aufgenommen. Es macht mich stolz, nun ein fester Bestandteil dieses Teams zu sein", so Kühn, der nach Keeper Simon Spari, Tobias Koch, Min Young Lee, Laurenz Dehl und David Toshevski der bereits sechste Sommer-Zugang der Waidmannsdorfer ist.