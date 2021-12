Klagenfurt verpflichtet Hasenhüttl-Sohn

Austria Klagenfurt vermeldet nach der Verpflichtung von Rajko Rep den nächsten Winterneuzugang. Aus Deutschland schließt sich der 24-jährige Angreifer Patrick Hasenhüttl dem Bundesliga-Aufsteiger an und unterschreibt ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2024.

Aufsteiger Austria Klagenfurt verstärkt nach einer höchst positiven Herbstsaison seinen Kader weiter für das Frühjahr und vermeldet nach dem Transfer von Spielmacher Rajko Rep nun die Verpflichtung von Angreifer Patrick Hasenhüttl. Der 24-jährige Sohn von Southampton Coach Ralph Hasenhüttl wechselt von der SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern nach Kärnten und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2024. "Patrick ist ein ehrgeiziger, körperlich robuster Stürmer, der seine Stärken im Strafraum hat. Er verfügt über ein gutes Kopfballspiel, kann aber auch kicken und ist sehr handlungsschnell. Außerdem ist der Bursche in einem Alter, in dem er sich noch weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er auch als Typ gut zu unserer Truppe passt und uns viel Freude bereiten wird", freut sich Klagenfurts Geschäftsführer Sport Matthias Imhof über den Neuzugang.

Ehemaliger U-19-Nationalspieler Österreichs

Hasenhüttl kommt aus der Jugend von Unterhaching, wechselte in der U 17 weiter in den Nachwuchs des VfB Stuttgart, ehe er über die Station Ingolstadt bei Türkgücü in der Regionalliga Bayern landete. Dort wusste der Stürmer mit 13 Toren und drei Assists in 23 Ligaspielen zu gefallen und wechselte schließlich im Sommer 2020 zurück zu seinem Jugendklub Unterhaching, für die er in 23 Pflichtspielen fünfmal erfolgreich war. "Ich freue mich sehr auf meine erste Station in meinem Heimatland, damit erfüllt sich ein Traum für mich. Die Austria hat sich im bisherigen Verlauf dieser Bundesliga-Saison als Aufsteiger herausragend präsentiert und ich kann es kaum erwarten, zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ins Teamtraining einzusteigen", zeigt sich auch Hasenhüttl erfreut über den Transfer.

Insgesamt stehen für den Angreifer auch 53 Einsätze in der Junioren-Bundesliga zu Buche, in denen er zehn Treffer markierte. Zudem lief der 24-jährige auch in 13 Spielen für Österreichs U 19, U 18 und U 17 auf, wo er drei Tore beisteuern konnte. Nun geht er erstmal in der österreichischen Bundesliga auf Torjagd und hat mit seinem neuen Klub viel vor: "Der Verein hat ebenso wie ich große Ambitionen und ich werde für die Mannschaft immer alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen."