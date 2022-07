Klagenfurt verpflichtet Ex-St.Pauli-Profi Benatelli

Nach dem verpatzten Ligastart mit der 1:3-Niederlage gegen den LASK verstärkt sich Austria Klagenfurt mit Mittelfeldspieler Rico Benatelli. Der 30-Jährige stand bis Ende Juni beim deutschen Zweitligisten FC St. Pauli unter Vertrag und unterzeichnet in Kärnten einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024.

Austria Klagenfurt schlägt nach der 1:3-Auftaktniederlage in der Bundesliga gegen den LASK noch einmal am Transfermarkt zu und verstärkt das Mittelfeld mit Rico Benatelli. Der 30-Jährige war bis Sommer beim deutschen Zweitligisten FC St. Pauli beschäftigt, ehe sein Vertrag auslief. Nun unterzeichnete er beim Kärntner Erstligisten ein Arbeitspapier über zwei Jahre bis Sommer 2024. Bereits beim kommenden Heimspiel gegen den SK Rapid könnte der Routinier sein Debüt für seinen neuen Klub geben.

"Mit Rico bekommen wir einen Spieler dazu, der mit seiner Klasse als Fußballer und seiner großen Erfahrung extrem wertvoll für unser Team sein wird. Er fühlt sich sowohl zentral als auch auf den Halbpositionen wohl. Seine Ballsicherheit, seine Passgenauigkeit und sein hohes Spielverständnis können gerade in engen Partien den Unterschied ausmachen. Wir sind stolz darauf, dass er sich für die Austria entschieden hat", zeigte sich Geschäftsführer Matthias Imhof begeistert über den Transfer.

187 Partien in der 2. Bundesliga

Benatelli verbrachte die letzten drei Jahre in St. Pauli, wo er auf vier Tore und einen Assist in 65 Pflichtspielen kam. In der vergangenen 2.-Bundesliga-Saison stand der Mittelfeldspieler in 23 Spielen auf dem Platz, musste sich dabei aber meist mit der Jokerrolle abfinden. Zuvor lief der ehemalige Nachwuchsprofi von Bochum und Borussia Dortmund auch für Erzgebirge Aue, die Würzburger Kickers und Dynamo Dresden auf. Ingesamt kommt er mit der Erfahrung von 187 Partien in der 2. Bundesliga nach Klagenfurt.

"Nach einem Jahrzehnt als Profi in Deutschland freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Ziele der Verein verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Die Mannschaft hat sich in der letzten Saison hervorragend präsentiert und ich will mithelfen, dass wir daran anknüpfen können", so Benatelli bei seiner Vorstellung.