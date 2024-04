Klagenfurt verlängert mit Flügelspieler Jaritz

Florian Jaritz wird seinem Stammklub Austria Klagenfurt auch über die aktuelle Saison hinaus die Treue halten. Wie die Kärntner vermelden, hat der 26-jährige Profi seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Der Flügelspieler gehört bereits seit Sommer 2016 dem Profikader der Waidmannsdorfer an.

Austria Klagenfurt und Florian Jaritz - das passt einfach. Seit mittlerweile fast acht Jahren gehört der 26-jährige Flügelspieler dem Profikader der Violetten nun schon an und es werden weitere hinzukommen. Denn wir die Kärntner in einer offiziellen Aussendung bekanntgeben, hat sich der gebürtige Klagenfurter zu einer Verlängerung seines ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrages bis 2026 entschieden. Jaritz, der in Klagenfurt die gesamte Akademie durchlief, geht damit bereits in seine neunte Saison bei den Waidmannsdorfern.

"Ich bin total happy, dass der neue Vertrag unterschrieben und meine sportliche Zukunft für die nächsten beiden Jahre geklärt ist. Jeder weiß, dass die Austria der Verein meines Herzens ist und ich bin stolz darauf, weiter für diesen Klub auflaufen zu dürfen. In der Mannschaft fühle ich mich extrem wohl und ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft eine gute Rolle spielen werden", erklärt Jaritz seinen Verbleib im Süden Österreichs. Der 26-Jährige absolvierte bislang 201 Pflichtspiele für seinen Stammklub und brachte es dabei auf 30 Tore und 37 Assists. In der aktuellen Saison stand er bislang in 25 Partien auf dem Platz und konnte dabei sechs Scorerpunkte beisteuern.

Flexibilität als Pluspunkt

Geschäftsführer-Sport Günther Gorenzel freut sich, den waschechten Klagenfurter auch künftig weiterhin im violetten Dress sehen zu dürfen: "Florian Jaritz genießt hohes Ansehen im ganzen Verein und wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich nun entschieden hat, den Weg mit der Austria weiterzugehen. Wir schätzen seine sportlichen Qualitäten, insbesondere seine Flexibilität zeichnet ihn aus. Darüber hinaus ist 'Jari' ein toller Typ, der sich zu 100 Prozent mit der Austria identifiziert und immer voll reinhängt."

Nach den ersten vier Spieltagen im oberen Play-off befinden sich die Klagenfurter mit 19 Punkten aktuell auf Platz fünf und haben weiterhin alle Möglichkeiten, die erstmalige Teilnahme am Europacup zu schaffen. Zuletzt gab es ein 1:1-Unentschieden beim SK Rapid, nun steht ein Doppel gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg an.