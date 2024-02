Klagenfurt überrascht auch 2024: "Haben einen wichtigen Schritt gemacht"

Austria Klagenfurt hat mit dem 2:2-Unentschieden beim LASK auch zum Start des Kalenderjahres 2024 für eine Überraschung gesorgt. Für die Kärntner wäre bei der besten Heimmannschaft der Liga sogar noch mehr möglich gewesen.

Nur wenige Minuten fehlten Austria Klagenfurt am Sonntagabend, um erstmals seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse gegen den LASK zu gewinnen. Robert Zulj sorgte mit einem herrlichen Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber doch noch für den 2:2-Ausgleich und somit zugleich für die Fortsetzung einer Klagenfurter Negativserie: Die Schwarz-Weißen sind der einzige Gegner, gegen den die Austria in der Bundesliga noch nicht gewinnen konnte.

Trotz des späten Ausgleichs herrschte in den Reihen der Gäste nach dem Spiel durchaus Zufriedenheit. "Aus Linz muss man erst mal einen Punkt mitnehmen. Das haben in der laufenden Saison noch nicht viele Vereine geschafft und das ist das Allerwichtigste", verwies Cheftrainer Peter Pacult auf der Vereinswebsite auf die starke Bilanz der Linzer vor heimischem Publikum. Mit 21 Punkten (sechs Siege, drei Unentschieden) führt der LASK die Heimtabelle noch vor Sturm (20) und Salzburg (19) an. "Da kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie sie sich dagegengestemmt, taktisch clever verhalten und immer wieder die Räume zugestellt hat. Das ist phasenweise großartig gelungen."

Pacult hadert mit Chancenverwertung

Nach dem direkt verwandelten Freistoß von Christopher Cvetko (82.) durften die Klagenfurter zwischenzeitlich sogar von mehr träumen. "Natürlich habe ich nach dem 2:1 gehofft, dass wir es über die Bühne bringen. Das ist uns leider nicht gelungen, aber das Remis geht in Ordnung. Wir haben uns gut präsentiert und einen wichtigen Schritt gemacht", erklärte Pacult. Der 64-Jährige trauerte vor allem den vergebenen Chancen in der Anfangsphase nach: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gute Möglichkeiten gehabt, da ist einiges liegen geblieben. In der zweiten Hälfte hat der LASK den Druck erhöht und gezeigt, wie viel Qualität sie haben."

Nach dem Punktgewinn geht Klagenfurt mit drei Zählern Vorsprung auf die siebtplatzierte Wiener Austria in die vier letzten Spiele des Grunddurchgangs. Die Chancen stehen demnach gut, dass die Pacult-Elf zum dritten Mal in Folge die Meistergruppe der sechs besten Teams erreicht. "Wir haben wahrscheinlich den wenigsten Druck. Wir reden nicht, wir schauen von Woche zu Woche", beurteilte der ehemalige Rapid-Coach die Tabellenkonstellation.

An den beiden kommenden Spieltagen geht es für Klagenfurt gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel. Am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastieren Thorsten Mahrer und Co. bei Schlusslicht Lustenau, sieben Tage später geht es zuhause gegen Blau-Weiß Linz. Danach stehen noch die Partien gegen Red Bull Salzburg und den derzeit punktgleichen SK Rapid auf dem Programm.