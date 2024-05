Klagenfurt tritt trotz starkem Saisonstart auf die Euphoriebremse

Austria Klagenfurt kann auch im dritten Bundesligajahr überzeugen. Nach acht Spieltagen steht die Pacult-Elf so gut da wie noch nie.

Austria Klagenfurt schaffte gleich im Aufstiegsjahr sensationell den Einzug in die Meistergruppe, im zweiten Jahr konnten die Kärntner das Kunststück sogar wiederholen und auch im Jahr drei in der Bundesliga überzeugt die Mannschaft von Peter Pacult auf allen Ebenen. Sowohl bei der Punkteausbeute, bei den Siegen, den geschossenen Toren und den kassierten Gegentreffern stehen die Kärntner nach acht Spieltagen so gut da wie noch nie.

Drei Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage bescheren den Klagenfurtern aktuell Platz vier in der Tabelle. "Keine Frage, meine Mannschaft hat es bis jetzt großartig gemacht. Damit war sicherlich nicht zu rechnen, nachdem wir im Sommer einige Spieler ziehen lassen mussten und der Verein aus Budget-Gründen dazu gezwungen war, mit einem kleinen Kader in die Saison zu gehen. Aber ich kann nur immer wieder betonen, dass wir noch nichts erreicht haben und ein langer Weg vor uns liegt. Mit 13 Punkten steigt man ab, da muss also einiges dazukommen", tritt Austria-Coach Pacult auf der "Vereinsseite" auf die Euphoriebremse.

Erfolgscoach Pacult

Der 63-Jährige übernahm den Klub in der 2. Liga in der Winterpause der Saison 2020/21. Damals rangierten die Klagenfurter auf Platz vier, zehn Punkte hinter Tabellenführer Lafnitz. 17 Spieltage später sicherte man sich mit vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze Platz drei und den damit verbundenen Aufstieg. Seither befindet sich Pacult mit seiner Mannschaft in der Bundesliga im Höhenflug. Trotz der guten Leistungen der Vorjahre und der aktuell überzeugenden Performance will in Klagenfurt aber keiner das Wort "Meistergruppe" in den Mund nehmen.

"Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was Peter Pacult und sein Trainerstab aus der Truppe herausholen. Das ist wirklich großartig. Es ändert sich aber nichts daran, dass der Klassenerhalt unser Ziel ist und das wollen wir so schnell wie möglich erreichen. Da hilft uns jeder Punkt und in Linz geht es wieder gegen einen direkten Konkurrenten. Wir werden alles versuchen, um Blau-Weiß auf Distanz zu halten“, blickt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel schon wieder in die Zukunft.



Der kommende Gegner heißt aber FC Marchfeld Donauauen. Im ÖFB-Cup war für Pacult und sein Team zuletzt zweimal in Folge im Viertelfinale Schluss. Höchste Zeit also, auch in diesem Bewerb über sich hinauszuwachsen.