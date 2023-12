Klagenfurt-Trio zählt zu den Liga-Dauerbrennern

Mit dem Abwehrtrio Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher stellt Austria Klagenfurt gleich drei von zwölf Spielern, die in der abgelaufenen Herbstsaison alle Bundesliga-Minuten absolviert haben. Von Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel gibt es ein großes Lob dafür.

Zwölf Spieler verpassten in der abgelaufenen Herbstsaison der Bundesliga keine einzige Spielminute. Neben den sieben Torhütern Niklas Hedl (SK Rapid), Christian Früchtl (Austria Wien), Tobias Lawal (LASK), Raphael Sallinger (Hartberg), Domenik Schierl (Austria Lustenau), Nicolas Schmid (Blau-Weiß Linz) und Hendrik Bonmann (Wolfsberger AC) zählen auch Rapid-Abwehrspieler Leopold Querfeld, WAC-Profi Jonathan Scherzer sowie das Austria-Klagenfurt-Trio Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher zu der kleinen Auswahl an Kickern, die in den ersten 17 Spielrunden alle Partien über die gesamte Distanz absolvierten. Schumacher ist in dieser Reihe sogar der einzige ausländische Spieler, der alle 1530 Spielminuten abspulte.

Da der ohnehin schon etwas schmalere Kader der Klagenfurter immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, mussten einige Profis im vergangenen Herbst-Durchgang durchbeißen und Woche für Woche abliefern. Laut Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel gelang das der Mannschaft aber sehr gut, wie er auf der "Vereinsseite" erklärt: "Die personelle Konstanz in der Abwehrreihe ist auf jeden Fall ein Schlüssel für die bisher so positive Bilanz unserer Mannschaft. Thorsten, Nicolas und Till waren nicht nur immer dabei und damit feste Größen, sie haben unter dem Strich auch sehr gute Leistungen gezeigt und für Stabilität gesorgt."

Insgesamt kassierten die Klagenfurter in den ersten 17 Ligaspielen 23 Gegentore und damit die siebtmeisten aller Oberhaus-Teams. Dabei fielen mit Kosmas Gkzeos und Simon Straudi auch wichtige Stützen im Defensivbereich des aktuellen Tabellenfünften aus. Kapitän Mahrer ist froh, dass er über die Herbstsaison weg ohne Verletzungsprobleme ausgekommen ist: "Das ist eine schöne Statistik, über die ich mich sehr freue. Da kann ich sicher auch für Nicolas und Till sprechen. Allerdings gehört neben der richtigen Einstellung und Vorbereitung auch eine Portion Glück dazu. Da muss ich nur an einige von unseren Jungs denken, die nach blöden Unfällen lange raus waren."

Trotz der Verletzungsprobleme liegen die Waidmannsdorfer mit 26 Punkten auch im dritten Jahr in Folge wieder auf Kurs Richtung Meistergruppe und könnten wieder über den verfrühten Klassenerhalt jubeln. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den siebtplatzierten Wolfsberger AC drei Punkte. Nach der Winterpause steht für die Kärntner zum Frühjahrsstart ein Auswärtsspiel beim LASK (11. Februar, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) an.