Klagenfurt: Sturm-Klatsche als Lern- und nicht als Trauerspiel

Als Tabellenvierter ist Austria Klagenfurt mit viel Motivation die dritte Meistergruppen-Teilnahme in Folge angegangen. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen Sturm Graz ist aber bereits Ernüchterung im Süden Österreichs eingekehrt. Cheftrainer Peter Pacult will die Auftaktniederlage aber nicht an die große Glocke hängen.

Nach der dritten erfolgreichen Qualifikation für die Meistergruppe herrschte bei Austria Klagenfurt ausgiebige Freude über den verfrühten Klassenerhalt. Beim Auftakt gegen Sturm Graz wollte man mit dem Schwung aus einem erfolgreichen Grunddurchgang für eine Überraschung sorgen, am Ende schlitterte man in ein 0:4-Debakel im eigenen Stadion. "Die Stimmung im Verlauf der Woche und auch vor dem Match in der Kabine war richtig gut und positiv. Da hätte ich nie erwartet, dass so ein Resultat herausspringt. Aber wenn man auf einen Gegner mit der Qualität von Sturm trifft, dann kann es schon mal passieren, dass man ins offene Messer läuft", betrachtete Cheftrainer Peter Pacult auf der "Vereinsseite" den Nackenschlag nüchtern.

Dabei legten die Klagenfurter eigentlich gut los, konnten mit dem Angriffsspiel der Grazer zunächst gut mithalten und selbst gefährlich werden, ehe sie nach nur vier Spielminuten durch den Gegentreffer von Sturm-Angreifer Mika Biereth kalt erwischt wurden. Es dauerte keine weiteren 20 Minuten, ehe man aufgrund der Effizienz des Gegners plötzlich mit 0:3 zurücklag und schließlich kurz vor Pausenpfiff noch den vierten Treffer kassierte. "Es klingt blöd, wenn man das sagt, aber es war ja so, dass wir gut ins Spiel hineingekommen sind. Meine Mannschaft hatte sich einiges vorgenommen, war mutig und präsent, kassierte in der ersten Hälfte aber vier Gegentreffer bei fünf Schüssen. Wir haben bei jedem Angriff der Grazer mitgeholfen, die das eiskalt bestraft haben", ließ der Klagenfurt-Coach durchaus Kritik an seiner Mannschaft durchklingen, die im gesamten Spiel 13 Torschüsse des Gegners zuließ und selbst nur vier fabrizierte.

"Werden das ganz sicher nicht dramatisieren"

An Einsatz gegen den Tabellenzweiten mangelte es den Kärntner jedenfalls nicht: Mit 52 zu 48 Prozent hatte man bei der Zweikampfquote die Nase vorn und stellte mit Nicolas Wimmer den Spieler, der die meisten klärenden Aktionen (14) vorweisen konnte. Das kam vor allem in der zweiten Halbzeit zum Vorschein, wo man sich vor einer noch größeren Abfuhr bewahrte. "Positiv ist, dass sich die Burschen in der zweiten Halbzeit gewehrt und wir kein noch schlimmeres Debakel erlebt haben", so Pacult, der aus der Niederlage aber auch Positives für die kommenden Aufgaben mitnimmt: "Das sind für uns Lehrspiele, daraus kann man vieles mitnehmen. Wir müssen schauen, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und in unserer Entwicklung den nächsten Schritt machen."

Diese soll man bereits beim nächsten Spielen sehen, wenn man nach der Länderspielpause auswärts beim LASK gefordert ist. Die Linzer sind im Frühjahr noch ohne Sieg und teilten sich zum Start des oberen Play-offs beim torlosen Remis gegen Rapid die Punkte. Im letzten Duell gegen die Oberösterreicher erkämpften sich die Klagenfurter ein 2:2. Pacult sieht seine Truppe trotz der Klatsche zum Start gut vorbereitet und wird nicht damit beginnen, jetzt alles zu hinterfragen: "Wir analysieren das Sturm-Spiel in Ruhe und sprechen die Fehler klar an. Aber wir werden das ganz sicher nicht dramatisieren. Wir sind noch immer Austria Klagenfurt, mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Qualität, mit unserem Kader. Und wenn wir gegen Sturm mithalten wollen, dann muss alles passen. Mir ist es lieber, wir kriegen im oberen Play-off einen über den Hut als im unteren Play-off - denn da brennt es richtig."