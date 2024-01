Klagenfurt sichert sich die Dienste von Stürmer Tosevski

Austria Klkagenfurt investiert weiter in die Zukunft und sichert sich die Dienste von David Tosevski. Der 22-jährige Stürmer wird für die restliche Saison an den kroatischen Partnerklub HNK Sibenik verliehen.

Austria Klagenfurt nimmt den 22-jährigen Stürmer David Tosevski unter Vertrag. Der Angreifer war im vergangenen Jahr für den russischen Erstligisten FK Rostov aktiv, zuletzt aber vereinslos. Bei den Kärntner unterschrieb er einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

In dieser Saison wird Tosevski aber nicht mehr in der österreichischen Bundesliga zu sehen sein. Der Tabellenfünfte verleiht den Stürmer bis zum Ende der Saison an den kroatischen Partnerklub HNK Sibenik, dort soll der Angreifer Spielpraxis sammeln. "David ist ein sehr talentierter Stürmer, bei dem wir absolut die Perspektive sehen, eine feste Größe bei der Austria zu werden. Die Situation in Russland ist bekannt, daher war er seit September ohne Matchpraxis. Wir haben die Gelegenheit genutzt, ihn in diesem Winter zu bekommen, wollen ihm aber zunächst in Sibenik die Möglichkeit geben, zu seinem Rhythmus zu finden", so SKA-Geschäftsführer Peer Jaekel.

Der 1,87 Meter große Nordmazedonier blickt schon mit Vorfreude auf seine Zeit in Klagenfurt: "Ich hatte eine schöne, aber auch herausfordernde Zeit in Russland, in der ich viel gelernt habe. Zuletzt war es sehr schwierig und ich bin dankbar, dass mir die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt das Vertrauen schenken. Ich werde das Frühjahr in Šibenik nutzen, um in Topform zu kommen und freue mich dann auf den Sommer und meinen Start in Waidmannsdorf"