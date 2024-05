Klagenfurt setzt auf Kontinuität: Trainerteam um Pacult bleibt

Bundesligist Austria Klagenfurt setzt auch in der kommenden Saison auf das Trainerteam rund um Peter Pacult. Wie die Kärntner vermelden, wird sich der 64-jährige Coach auch 2024/25 gemeinsam mit Co-Trainer Martin Lassnig, Tormann-Trainer Marc Lamberger und Athletik-Coach Bernhard Sussitz um den aktuellen Tabellensechsten kümmern.

Seit drei Jahren ist Austria Klagenfurt Teil der Bundesliga, dreimal schaffte man es auch ins obere Play-off. Einen großen Anteil daran hat auch das Trainerteam um Chefcoach Peter Pacult, der seit Jänner 2021 für die Kärntner verantwortlich ist und sie nicht nur zum Aufstieg geführt sondern auch als fixe Größe im Oberhaus etabliert hat. Das wird man auch in Zukunft weiterhin versuchen, denn Pacult wird sich gemeinsam mit Co-Trainer Martin Lassnig, Tormann-Trainer Marc Lamberger und Athletik-Coach Bernhard Sussitz auch in der kommenden Saison weiterhin um die Waidmannsdorfer kümmern. Zudem wird Physiotherapeut Leon Fian den Betreuerstab mit Start der Sommervorbereitung verstärken. Das gab der Klub offiziell in einer Aussendung bekannt.

"Wir sind sehr froh darüber, dass unser eingespieltes Trainerteam in der aktuellen Konstellation zusammenbleibt. Unter der Führung von Peter Pacult liefert jeder Einzelne in seinem Bereich hervorragende Arbeit ab, sie ergänzen sich und passen auch menschlich wunderbar zusammen. So sind wir für die kommende Bundesliga-Spielzeit weiterhin optimal aufgestellt", freut sich Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel über den Verbleib des Trainerteams, welches in der aktuellen Saison am letzten Spieltag noch um Platz fünf und somit einen möglichen Europacup-Platz kämpft. Bereits zuvor hatte sich auch Teammanager Sandro Zakany zu seinem langjährigen Klub bekannt und seinen auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre verlängert.

Mit 22 Punkten liegt Klagenfurt momentan auf Rang sechs in der Meistergruppe und hat drei Zähler Rückstand auf Hartberg. Am letzten Spieltag der aktuellen Saison muss man also beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Sieg für die große Überraschung sorgen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Hartberg in Wien bei Rapid hoffen, um sich noch die Chance auf einen Platz im Europacup offen zu halten. Nach dem überraschenden 4:3-Erfolg gegen Red Bull Salzburg Ende April setzte es für Pacult und sein Team zuletzt aber drei Niederlagen in Folge. Zudem blieb man zuletzt zweimal ohne eigenen Treffer.