Klagenfurt schnappt sich südkoreanischen Junioren-Teamspieler Lee

Nach zehn angekündigten Abgängen zum Saisonende vermeldet Austria Klagenfurt nun wieder einen Neuzugang. Der südkoreanische Junioren-Teamspieler Min Young Lee wechselt vom Yonsei University FC Seoul nach Waidmannsdorf, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Nach dem angekündigten Umbruch von zehn Spielerabgängen füllt Austria Klagenfurt seinen Kader für die kommende Saison langsam wieder auf. Nach den bereits feststehenden Transfers von Laurenz Dehl (aktuell verliehen an den FC Viktoria 1889), David Toshevski (aktuell verliehen an HNK Šibenik) sowie von Blau-Weiß-Profi Tobias Koch und FAC-Tormann Simon Spari geben die Kärntner nun den Wechsel des südkoreanischen Junioren-Teamspielers Min Young Lee bekannt. Der 18-Jährige kommt vom Yonsei University FC Seoul nach Waidmannsdorf und unterzeichnet dort einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Was wir zuvor auf den Videos gesehen haben, hat sich Anfang April bei einem einwöchigen Probetraining bestätigt. Lee ist ein technisch sehr gut ausgebildeter Bursche, der über ein gutes Spielverständnis verfügt. Das sind Fähigkeiten, auf die wir aufbauen können und gute Gründe, ihm bei der Austria eine Perspektive zu bieten. Klar ist, dass er körperlich zulegen muss, aber daran wird er fleißig arbeiten", sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel über den Neuzugang aus Südkorea.

Der südkoreanische Mittelfeld-Mann zählt in seiner Altersklasse zu den hoffnungsvollsten Talenten seines Heimatlandes und feierte im vergangenen Sommer schon sein Debüt für die U-18-Nationalmannschaft. Nun wagt er erstmals den Sprung ins Ausland, wo er beim Tabellensechsten der abgelaufenen Saison den nächsten Karriereschritt tätigen will.

"Es hat mir in Klagenfurt sehr gut gefallen, die anderen Jungs waren sehr offen und haben mich direkt in ihrer Gruppe aufgenommen. Das hat es mir leicht gemacht, mich wohlzufühlen und ich freue mich darauf, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich werde alles geben, um mich immer weiter zu verbessern und das Vertrauen zurückzugeben, das die Verantwortlichen der Austria in mich setzen", fiebert Lee seiner zukünftigen Zeit im violetten Dress entgegen.