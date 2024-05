Klagenfurt-Profis Robatsch und Binder zurück im Teamtraining

Bei SK Austria Klagenfurt vermeldet man die Rückkehr von Angreifer Nicolas Binder und Abwehrspieler Jannik Robatsch ins Teamtraining. Beide Profis mussten bisher wegen Verletzungen zusehen und absolvierten in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für die Kärntner.

SK Austria Klagenfurt kann künftig wieder auf die Dienste von Abwehrspieler Jannik Robatsch und Angreifer Nicolas Binder zurückgreifen. Wie die Kärntner auf ihren Social-Media-Kanälen vermelden, ist das bislang verletzt gewesene Duo wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und konnte nach ihren Zwangspausen wieder mit dem Team arbeiten. Beide Profis bestritten aufgrund ihrer Verletzungen in der aktuellen Saison noch kein Pflichtspiel für die Waidmanndsdorfer.

Cheftrainer Peter Pacult freut sich auf der "Vereinsseite" über die Rückkehr der beiden Spieler, betont aber auch, dass es noch etwas dauern wird, ehe man sie im Spieltagskader sehen wird: "Es ist sehr positiv, dass die Burschen wieder mit der Mannschaft am Platz arbeiten können. Klar ist aber auch, dass die beiden einen großen Rückstand aufzuholen und wir Geduld mit ihnen haben müssen. Jannik war seit Anfang August raus, Nicolas sogar seit Ende April. Es wird daher noch eine Weile dauern, bis sie Alternativen für den Kader sind."

Stürmer Binder wechselte im Jänner vom SK Rapid nach Klagenfurt und brachte es bislang auf neun Pflichtspiele, in denen ihm ein Assist gelang. Auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Kärntner wartet der 21-jährige Angreifer aus Wien allerdings noch. Verteidiger Robatsch schaffte in diesem Sommer endgültig den Sprung von der Zweitmannschaft zu den Profis, nachdem er in der vergangenen Saison bereits in der zweiten ÖFB-Cup-Runde zu einem Kurzeinsatz für die Bundesligamannschaft kam.

Klagenfurt liegt nach einem gelungenen Saisonstart mit 14 Punkten nach neun Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag empfangen die Violetten aus Kärnten Tabellenführer Red Bull Salzburg (8. Oktober, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) im eigenen Stadion.