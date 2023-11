Klagenfurt mit negativem Jahresergebnis trotz Rekord-Ertrag

Aus sportlicher Perspektive kann Austria Klagenfurt trotz der drei Pflichtspielniederlagen ohne eigenen Treffer zuletzt dennoch zufrieden sein, wirtschaftlich hinken die Kärntner allerdings etwas hinterher. Zwar konnte im vergangenen Geschäftsjahr ein Rekord-Ertrag verbucht werden, dennoch steht am Ende ein negatives Ergebnis zu Buche.

Der Motor von Austria Klagenfurt geriet in den Spielen vor der Länderspielpause etwas ins Stottern. In der Liga musste man sich zuletzt zweimal in Folge geschlagen geben und auch im ÖFB-Cup setzte es bereits im Achtelfinale das Aus. Dennoch stehen die Waidmannsdorfer mit 21 Zählern immer noch auf Platz fünf und haben auch im dritten Bundesligajahr die Chance, sich wieder für die Meistergruppe zu qualifizieren. In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte die Mannschaft von Peter Pacult jeweils zu den besten sechs Teams im österreichischen Oberhaus, wenngleich man sich schlussendlich immer mit dem letzten Platz im oberen Play-off zufriedengeben musste. Wirtschaftlich konnten die Kärntner aber nicht so ganz mit der sportlichen Seite mithalten und verbuchten mit einem Minus von 1,92 Millionen Euro ein negatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2022/23.

"Die Mannschaft hat sich auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse ganz hervorragend präsentiert. Es macht uns stolz, dass wir erneut in der Meisterrunde dabei waren. Wir sind unseren Sponsoren und Partnern sehr dankbar, dass sie sich dem Verein angeschlossen haben und tatkräftig mithelfen, den Profifußball nach fast 15 Jahren und vielen Enttäuschungen nach Klagenfurt zurückzubringen. Wir arbeiten hart daran, um die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung in Einklang zu bringen", betont Präsident Herbert Matschek, der sich bei den Finanzkennzahlen aber allgemein über einen Trend nach oben freuen darf, auf der "Vereinsseite".

"Es braucht Geduld"

Im Vergleich zur Premieren-Saison in der Bundesliga konnten die Erträge des Vereins von 5,82 auf 8,65 Millionen Euro gesteigert werden, was einen Zuwachs von 48,63 Prozent bedeutet. Das ist ein Rekordergebnis seit der Neugründung im Jahr 2007. Auch deshalb gibt sich Präsident Matschek trotz des negativen Jahresergebnisses für die weiteren Jahre zuversichtlich: "Austria Klagenfurt kann sich glücklich schätzen, dass sie mit der SEH eine Hauptgesellschafterin an ihrer Seite hat, die es ernst meint und alles dafür tut, um den Verein mittel- und langfristig als feste Bundesliga-Größe zu etablieren. Es werden nicht nur erhebliche finanzielle Mittel eingesetzt, sondern auch viel Know-how eingebracht, um die Austria in allen Bereichen zu professionalisieren."

Zwar betont Matschek, dass der "Weg steinig ist", dennoch macht ihn die allgemeine Entwicklung des Klubs Hoffnung, in Zukunft eine ausgeglichene Bilanz präsentieren zu können: "In der Vergangenheit wurde Vertrauen verspielt und es braucht Geduld, um es zurückzugewinnen. Ebenso wie Trainer Peter Pacult und seine Mannschaft, macht auch das Team in der Geschäftsstelle mit Günther Gorenzel und Peer Jaekel an der Spitze einen tollen Job. Es ist unser Ziel, das laufende Geschäftsjahr erstmals mit einem bilanziell ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen."