Klagenfurt mit dichtem Programm in der Winterpause: "Im Frühjahr warten große Herausforderungen"

Mit 26 Punkten geht Austria Klagenfurt nach den ersten 17 Spielrunden als Tabellenfünfter in die Winterpause und hat weiterhin gute Chancen, zum dritten Mal in Folge den Weg ins obere Play-off zu finden. Dafür bereiten sich die Kärntner mit einem ordentlichen Programm vor, um zum Frühjahrsstart wieder voll anzugreifen.

Auch im dritten Bundesligajahr in Folge überwintert Austria Klagenfurt innerhalb der Top sechs und hat sich im Kampf um ein Ticket für das obere Play-off, wieder in eine gute Ausgangsposition gebracht. Die Mannschaft von Peter Pacult steht nach den ersten 17 Spieltagen mit 26 Punkten auf Tabellenplatz fünf und hat drei Zähler Vorsprung auf Platz sieben, der nicht mehr zur Teilnahme an der Meistergruppe reichen würde. Bereits in den vergangenen beiden Saisonen konnten die Waidmannsdorfer den Klassenerhalt frühzeitig sicherstellen, heuer will man den Triplepack schnüren und erneut für frühe Planungssicherheit bei den Vereinsverantwortlichen sorgen. Dazu bereitet man sich mit einem intensiven Program auf den Frühjahrsstart Anfang Februar vor.

So absolvieren die Klagenfurter vor dem Liga-Auftakt gegen den LASK am 11. Februar (17 Uhr, LIVE! auf kicker) noch zahlreiche Testspiele, um sich bestmöglich auf den Frühjahrsstart vorzubereiten. Am 13. Jänner steht ein Duell gegen den slowenischen Erstligisten NK Domzale an, ehe man vier Tage später den Regionalligisten ASK Klagenfurt zum Tanz bittet. Für den 20. Jänner steht ein weiterer Test gegen den slowenischen Klub NK Bravo am Programm, am 25. Jänner testet man zudem gegen die Zweitmannschaft von Sturm Graz. Danach verabschieden sich Pacult und seine Profis von 27. Jänner bis 3. Februar ins Winter-Trainingslager nach Sibenik in Kroatien. Auch dort plant man neben einem Spiel gegen Partnerklub HNK Sibenik noch eine weiter Begegnung gegen einen Klub aus der Region.

Re-Start in Vorsaison misslungen

Die Kärntner hoffen, sich mit diesem voll gesteckten Programm bestmöglich auf den Re-Start der Liga einstellen zu können, um nicht wie in der vergangenen Spielzeit mit bösen Überraschungen in das neue Jahr zu starten. In der Vorsaison kassierten die Klagenfurter in den ersten drei Pflichtspielen drei Niederlagen, ehe man sich mit einem überraschenden 2:1-Auswärtssieg bei Vizemeister Sturm Graz wieder zurück in das Rennen um die Meistergruppe brachte. Es folgten zwei weitere Siege und die schlussendlich erfolgreiche Qualifikation für das obere Play-off.

Damit das wieder gelingt, wird im Süden Österreichs ab dem 5. Jänner fleißig gearbeitet, wie Cheftrainer Pacult auf der "Vereinsseite" klarstellt: "Wir wollen in der Vorbereitung möglichst viel spielen, um in den Rhythmus zu kommen und auch den Burschen wieder Praxis zu geben, die im Herbst aufgrund von Verletzungen wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Im Frühjahr warten große Herausforderungen auf unsere Mannschaft und da wird es auf jeden Einzelnen ankommen."