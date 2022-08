Klagenfurt leiht ÖFB-Talent Metu von Bayern München aus

Austria Klagenfurt verstärkt seinen Kader mit ÖFB-Talent Emilian Metu, den man leihweise für ein Jahr vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Kärnten holt.

Emilian Metu schließt sich leihweise Austria Klagenfurt an. SK Austria Klagenfurt

ÖFB-Talent Emilian Metu kehrt nach Österreich zurück und schließt sich für eine Saison leihweise Austria Klagenfurt an. Wie die Kärntner offiziell bekanntgeben, wechselt der 19-jährige Mittelfeldspieler vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Kärnten, wo der ehemalige Nachwuchsprofi des SKN St. Pölten die Mannschaft von Cheftrainer Peter Pacult in der laufenden Saison verstärken soll.

"Wir sind happy, dass es geklappt hat. Emilian ist ein hochveranlagter Bursche, technisch und taktisch sehr gut ausgebildet. Darüber hinaus bringt er eine Komponente mit, die in unserem Kader bisher nicht ausreichend vorhanden war: Körpergröße. Wir sind davon überzeugt, dass uns der Junge mit seinen Qualitäten und seiner Robustheit weiterhelfen wird", so Sportdirektor Matthias Imhof zur Leihe des mehrfachen österreichischen Nachwuchsnationalspielers.

Bereits dritte Bayern-Leihgabe in Klagenfurt

Metu, der im Nachwuchs des SKN St. Pölten ausgebildet wurde, feierte im Februar 2021 sein Bundesliga-Debüt für die Niederösterreicher, ehe er sich nach der verlorenen Relegation, ausgerechnet gegen seinen jetzigen Klub Austria Klagenfurt, nach Deutschland zum FC Bayern München verabschiedete. Dort absolvierte er für die U 23 insgesamt 34 Spiele bisher, in denen ihm fünf Tore sowie vier Assists gelangen. Nun soll er in Klagenfurt wertvolle Erstligapraxis sammeln, wie Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer erklärt: "Wir haben mit Austria Klagenfurt bei der Leihe von Alex Timossi Andersson sehr gute Erfahrungen gemacht. Von daher sind wir überzeugt, dass auch Emilian bei diesem Klub ein optimales Umfeld für seine weitere sportliche Entwicklung vorfinden wird."

Nach Torhüter Liu Shaoziyang und Defensivspieler Daniel Francis ist der sechsfache U-19-Nationalspieler Österreichs (ein Tor) die bereits dritte Bayern-Leihgabe für die Klagenfurter in dieser Saison. Metu selbst blickt seiner kommenden Zeit im violetten Dress mit viel Vorfreude entgegen: "Nachdem wir mit St. Pölten in der Relegation gescheitert waren, habe ich verfolgt, wie sich die Austria in der Bundesliga schlägt. Die Mannschaft hat sich stark entwickelt und ich freue mich darauf, jetzt ein Teil davon zu sein. Mein Ziel ist es, mich im Training zu empfehlen und möglichst viel zu spielen."