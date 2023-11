Klagenfurt-Goldtorschütze Jaritz nach Sieg erleichtert: "War unglaublich wichtig"

Nach drei Pflichtspielniederlagen mit einer Tordifferenz von 0:8 zeigte man sich bei Austria Klagenfurt nach dem 1:0-Sieg in Altach höchst erleichtert. Die Teilnahme am oberen Play-off liegt somit auch im dritten Jahr in Folge im Bereich des Möglichen, für Florian Jaritz ist das allerdings noch Zukunftsmusik.

Florian Jaritz hat es wieder getan. Bereits zum zweiten Mal in der aktuellen Saison und zum zweiten Mal innerhalb der letzten vier Ligaspiele sorgte der Flügelspieler von Austria Klagenfurt mit seinem Goldtreffer für einen 1:0-Sieg. Zudem erzielte der 26-Jährige auch beim 2:2 gegen Red Bull Salzburg Anfang Oktober den Ausgleich und bescherte seiner Mannschaft einen Punktgewinn. Insgesamt siebenmal schrieb Jaritz seit dem Aufstieg der Klagenfurter in die Bundesliga an, jedes Mal gab es für die Waidmannsdorfer schlussendlich auch Zählbares. "Ich bin sehr glücklich, dass ich für den Dreier sorgen konnte. Nach den beiden Niederlagen beim WAC und gegen Sturm war es unglaublich wichtig, in Altach anzuschreiben", so Jaritz im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Zuvor bekamen die Klagenfurter sowohl im Derby gegen den Wolfsberger AC (0:4) als auch beim Duell gegen Sturm Graz (0:3) jeweils eine Packung auferlegt und mussten zudem das Aus im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Wiener Austria (0:1) hinnehmen. Mit dem Sieg in Altach konnte man nicht nur für einen Stopp des Negativlaufs sorgen, sondern auch die Chancen auf die dritte Meistergruppenteilnahme in Folge wieder erhöhen. "Wir spielen bisher eine starke Saison, liegen top im Rennen. Aber wir sind weiterhin hungrig und wissen, dass wir noch nichts erreicht haben. Wenn wir den Klassenerhalt schon im Grunddurchgang klarmachen wollen, müssen Siege her", betont Jaritz, der mit seiner Mannschaft mit 24 Punkten nach 15 Spieltagen auf Tabellenplatz fünf zu finden ist.

"Heuer hängt das Feld sehr dicht beisammen"

Trotz seines entscheidenden Treffers gibt Jaritz das Lob an seine Defensivkollegen weiter, die nach zuvor acht Gegentoren in drei Spielen wieder für eine weiße Weste sorgen konnten. "Ich denke, das größte Kompliment verdienen die Burschen hinten drin. Wie die sich reingehauen und alles verteidigt haben, das war schon große Klasse. Damit haben sie auf jeden Fall den Grundstein für den Erfolg gelegt", meint Jaritz, der mit seinem Team vor der Winterpause noch zwei wichtige Heimspiele gegen Tabellennachbarn Hartberg und die Wiener Austria vor der Brust hat. "Dafür brauchen wir 100 Prozent Einsatz und Leidenschaft in jedem Spiel. Heuer hängt das Feld sehr dicht beisammen, da kommt es auf Kleinigkeiten an."

Mit einem Heimsieg über Hartberg könnte man in der Tabelle an den Oststeirern vorbeiziehen, sollte man danach auch noch das violette Duell gegen die Austria aus Wien für sich entscheiden, wäre man bereits bei der magischen Grenze von 30 Punkten angelangt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Kärntner haben jedenfalls bewiesen, dass sie sich auch durch kleine Ergebniskrisen nicht so schnell aus den Bahn werfen lassen. Und sollte es heikel werden, kann man sich immer noch auf die Torstatistik von Flügelmann Jaritz verlassen.