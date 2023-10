Klagenfurt freut sich auf das Kräftemessen mit dem Ligaprimus

Mit 14 Punkten nach neun Spielen legte Austria Klagenfurt den besten Saisonstart seit dem Aufstieg in die Bundesliga hin und findet sich als aktueller Tabellenvierter einmal mehr im Kampf um das obere Playoff wieder. Mit erst neun Gegentoren stellen die Waidmannsdorfer zudem die viertbeste Defensive, die auch beim anstehenden Duell gegen den Tabellenführer für Sicherheit sorgen soll.

Austria Klagenfurt kann zufrieden auf den bisherigen Saisonverlauf blicken und steht nach den ersten neun Spieltagen mit 14 Punkten auf dem starken vierten Tabellenplatz. Damit haben die Kärntner auch im dritten Jahr nach dem Aufstieg die Chance, sich einen Platz in der Meistergruppe zu schnappen. So viele Punkte wie jetzt hatten die Waidmannsdorfer nach den ersten neun Ligapartien noch nicht am Konto, mit lediglich neun Gegentoren kassierte man in diesem Zeitraum auch deutlich weniger als in den beiden Spielzeiten davor. 2021/22 waren es 16 Gegentreffer, im vergangenen Jahr 17. Heuer konnte man in vier der bisherigen neun Duelle den Kasten sogar gänzlich sauber halten.

"Wenn wir zu Null spielen, ist das ein Verdienst der ganzen Mannschaft und immer gut für das Selbstvertrauen. Alle arbeiten auch in der Defensive mit, das fängt schon vorne an. So muss es aber auch sein", gibt sich Kapitän und Abwehrchef Thorsten Mahrer im Gespräch auf der "Vereinsseite" stolz über die positive Statistik. Neben den Duellen gegen Blau-Weiß Linz (0:0), Austria Lustenau (1:0) und den TSV Hartberg (3:0) durfte man sich auch beim Spiel gegen Vizemeister Sturm Graz (0:0) über eine überraschende weiße Weste freuen. Das würde Mahrer auch gerne bei der anstehenden Partie gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg schaffen, wo der 33-Jährige einen Punktgewinn für durchaus möglich hält: "Wenn alles passt, können wir für eine Überraschung sorgen."

Mahrer pocht auf die Überraschung

Ein Vorteil auf Seiten der Klagenfurter ist die Konstanz in der Mannschaft. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga ist der Stammkern weitgehend gleich geblieben, vor allem in der Defensive spielt das Trio Nicolas Wimmer, Kosmas Gkezos und eben Mahrer schon einige Jahre zusammen und hat sich zu einer fixen Größe entwickelt. "Das gilt nicht nur für uns hinten drin. Wir sind insgesamt ein eingespielter Haufen, eine verschworene Truppe, in der einer für den anderen einsteht", betont Mahrer und fügt an: "Das zeichnet uns aus meiner Sicht ganz besonders aus. Gleiches gilt für die Lauf- und Einsatzbereitschaft, die wir auf den Platz bringen." Mit dieser soll auch der Serienmeister aus der Mozartstadt zur Verzweiflung gebracht werden, der unter der Woche eine 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Real Sociedad hinnehmen musste.

Auch wenn die Kärntner in der vergangenen Saison alle vier Duelle gegen Salzburg verloren und bereits seit sechs Bundesliga-Duellen auf drei Punkte gegen die Mozartstädter warten, konnte man in der Saison 2021/22 bereits mit einem 2:1-Heimsieg für die große Sensation sorgen. Für Mahrer ist zwar klar, "dass wir auf die beste Mannschaft in Österreich treffen", dennoch will man dem Tabellenführer am Sonntag (17 Uhr, LIVE! auf kicker) einen heißen Tanz vor eigenem Publikum bieten: "Salzburg hat ausschließlich Spieler mit hoher individueller Klasse. Aber auch wir haben Qualität und werden alles reinlegen, um es RB in unserem Stadion so schwer wie möglich zu machen. Es ist auf jeden Fall immer ein besonderer Reiz, sich mit ihnen zu messen. Mit den Fans als 12. Mann im Rücken wollen wir für eine Überraschung sorgen."