Klagenfurt-Duo ab sofort wieder im Mannschaftstraining

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult darf ab sofort wieder auf die Dienste von Simon Straudi und Jonas Arweiler zählen. Das Duo meldet sich rechtzeitig vor dem Endspurt des Grunddurchgangs zurück.

Austria Klagenfurt kann in den letzten beiden Spielen des Grunddurchgangs wieder auf Verteidiger Simon Straudi und Angreifer Jonas Arweiler setzen. Beide haben ihre Reha-Phase erfolgreich abgeschlossen und stiegen am Mittwoch wieder komplett ins Teamtraining ein.

Straudi hatte im Herbst nur eine von 15 Partien verpasst, ehe er sich Ende November beim 1:0-Sieg in Altach eine Verletzung am Sprunggelenk zuzog. Auch Arweiler stand von der ersten bis zur 14. Runde stets am Platz. Seit Mitte November musste er aber pausieren, nachdem er im Spiel gegen Sturm (0:3) wegen einer Fußverletzung vom Feld musste.

Straudi fühlt sich voller Tatendrang: "Die anderen Jungs haben sich wirklich überragend geschlagen und es hat auch Spaß gemacht, die Entwicklung zu verfolgen. Aber ich bin natürlich froh, dass ich jetzt wieder selbst mithelfen kann, dass wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen. Dafür werde ich alles geben". Und auch Arweiler blickt seiner Rückkehr sehr positiv entgegen: "Wir haben die Intensität mit der nötigen Geduld immer weiter gesteigert. Ich fühle mich sehr stabil und freue mich total, dass ich wieder mit meinen Kollegen am Platz stehen kann. In dieser Saison sind es noch zwölf Spiele und ich möchte dazu beitragen, dass wir weiter so erfolgreich sind, wie es bisher der Fall war."

Auch mit dem Blick auf das Restprogramm des Grunddurchgangs kann Coach Peter Pacult froh sein, dass zwei seiner Top-Spieler wieder zurück sind. Dieses hat es nämlich in sich: Am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) bekommt es Klagenfurt mit Serienmeister Red Bull Salzburg zu tun, eine Woche danach treffen die Kärntner zum Abschluss auf Rapid Wien.