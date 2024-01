Klagenfurt begrüßt zwei Testspieler im Trainingslager

In einer Woche starten mit den Duellen im ÖFB-Cup-Viertelfinale bereits die ersten Pflichtspiele im neuen Jahr, eine Woche später geht es dann auch in der Bundesliga weiter. Austria Klagenfurt nutzt die verbleibende Zeit bis zum Re-Start, um sich in Kroatien auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Auch zwei neue Gesichter dürfen sich dabei beweisen.

In zwei Wochen steht für Austria Klagenfurt das erste Pflichtspiel im neuen Sportjahr an. Dann bekommen es die Kärntner auswärts mit dem Drittplatzierten LASK zu tun, wo die Mannschaft von Cheftrainer Peter Pacult den nächsten Schritt Richtung erneuter Qualifikation für das obere Play-off tätigen will. Nach den ersten 17 Runden finden sich die Waidmannsdorfer mit 26 Punkten auf Platz fünf wieder und weisen fünf Partien vor Ende des Grunddurchgangs drei Zähler auf den Siebten Wolfsberger AC auf. In den beiden vergangenen Jahren erreichten die Violetten aus dem Süden Österreichs jeweils die Meistergruppe, auch heuer würde man gerne wieder verfrüht über den Klassenerhalt jubeln dürfen.

Dazu beziehen die Klagenfurter seit Samstag ein Trainingslager im kroatischen Sibenik, um sich bei wärmeren Temperaturen und vor allem auf "echtem Rasen" auf die anstehenden Prüfungen bestmöglich vorzubereiten. "Wir werden hart arbeiten. Es geht darum, in den Rhythmus zu finden und körperlich die Voraussetzungen zu schaffen, um bereit zu sein, wenn es im Wettkampf wieder ernst wird. Vor uns liegen Herausforderungen, die wollen mir annehmen und das geht nur, wenn wir zu 100 Prozent fit sind. Natürlich wollen wir die gemeinsame Zeit auch nutzen, um den Teamgeist weiter zu stärken und noch enger zusammenzurücken", betont Coach Pacult auf der "Vereinsseite".

Zwei Testspieler mit an Bord

Der bisherige Saisonverlauf kann den 64-jährigen Cheftrainer jedenfalls zufrieden stellen. 26 Punkte nach 17 Runden konnten die Kärntner seit ihrem Aufstieg 2021 noch nicht in der Bundesliga aufweisen und dennoch schaffte man es in den letzten beiden Spielzeiten jeweils, am Ende einen Platz unter den besten sechs Mannschaften Österreichs zu ergattern. Auch heuer will man dieses Kunststück wiederholen und zum dritten Mal in Folge nach der Ligateilung im Konzert der Großen mitmischen. Mit dem LASK, Austria Lustenau, Blau-Weiß Linz sowie Red Bull Salzburg und Rapid Wien warten auf die Violetten aber noch einige schwierige Prüfungen im Grunddurchgang, die es zu bestehen gilt.

In Kroatien will man in der Frühjahrsvorbereitung nach den bisherigen vier Testspielen gegen NK Domžale (3:2), ASK Klagenfurt (5:4), NK Bravo (1:1) und Sturm Graz II (3:1) weiter an der eigenen Form schuften, damit man für die nächsten Aufgaben bereit ist. Für Kapitän Thorsten Mahrer ist es wichtig, dass man nun nicht auf den Kunstrasen angewiesen ist: "In Moosburg hatten wir recht gute Bedingungen, aber natürlich freuen wir uns extrem auf echten Rasen. Das ist einfach nicht zu ersetzen." Damit will man auch einen Fehlstart wie in der letzten Saison vermeiden, als man die ersten drei Pflichtspiele im Frühjahr allesamt verloren hatte. Ein Testspiel gegen Partnerklub HNK Sibenek sowie ein Blitzturnier, wo es erneut gegen die Kroaten sowie den bosnischen Double-Gewinner Zrinjski Mostar geht, sollen dabei helfen, um gut vorbereitet die Rückreise nach Kärnten antreten zu können.

Mit Defensivspieler Jonas Kühn und den Flügelstürmer Julien Damelang werden mit Wochenanfang auch zwei Testspieler im Training der Kärntner mitmachen und sich unter Cheftrainer Pacult beweisen. Beide werden als Gastspieler von Partnerklub FC Viktoria 1899 Berlin bei den Violetten das Mannschaftstraining mit 23 anderen Profis absolvieren, bei denen lediglich Bego Kujrakovic verletzungsbedingt fehlt und die Reha nach seine Knie-Operation in Kärnten fortsetzen wird. Abwehrspieler Kosmas Gkezos, der in den bisherigen Testspielen noch nicht zum Einsatz kam, soll hingegen bald wieder einsteigen. Auch Simon Straudi und Jonas Arweiler reisen am Montag ins Trainingslager nach und werden dort Laufeinheiten absolvieren.