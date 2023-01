Klaebo gewinnt auch die Verfolgung - Kuchler steigt aus

Bei der Tour de Ski hat Johannes Klaebo aus Norwegen im Verfolger über 20 Kilometer einmal mehr seine Ausnahmestellung unterstrichen und ist dem Rekord greifbar nahe. Der DSV verlor einen weiteren Läufer.

Die deutschen Langläufer müssen bei der Tour de Ski den zweiten Ausfall verkraften. Nach Janosch Brugger, der während der zweiten Etappe am Neujahrstag ausgestiegen war, trat am Mittwoch auch Albert Kuchler nicht zur vierten Etappe an, einem 20 Kilometer-Verfolgungsrennen im freien Stil in Oberstdorf.

"Albert Kuchler fühlt sich nicht ganz fit und steigt frühzeitig aus der Tour de Ski aus. Die Entscheidung ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die weitere Saison nicht zu gefährden", sagte Teamarzt Alexander Disch in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Kuchler war am Dienstag in einem 10-Kilometer-Klassikrennen als 28. bester Deutscher geworden. Im Gesamtklassement belegte der 24-Jährige aus Lam nach drei Tagesabschnitten Rang 26.

Pellegrino läuft aufs Podium

Der Tagessieg ging wiederum an Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen, der vor seinem Landsmann Sindre Björnestad Skar und dem Italiener Federico Pellegrino das Rennen machte. Klaebo hatte schon den Zehner am Dienstag gewonnen und steht nun insgesamt bei vier Erfolgen bei dieser Tour. Er jagt damit den Etappensiegrekord des Russen Sergej Ustjugov bei der Tour de Ski, der 2016/2017 fünf Siege feierte.

Aus deutscher Sicht lieferte Friedrich Moch als 15. mit 6,7 Sekunden Rückstand ein respektables Ergebnis ab. Damit verbesserte der Allgäuer sich im Gesamtklassement auf Rang zehn. Die anderen deutschen Läufer kamen nicht unter die besten 30. Die fünfte Etappe wird am Freitag im italienischen Val die Fiemme ausgetragen.

Tour de Ski in Oberstdorf, Herren, 20 km Verfolgung Freistil

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegen) 41:35,8 Min.; 2. Sindre Björnestad Skar (Norwegen) +1,8 Sek.; 3. Federico Pellegrino (Italien) +2,1; 4. Calle Halfvarsson (Schweden) +2,9; 5. Sjur Röthe (Norwegen) +3,4; 6. Paal Golberg (Norwegen) +3,5; 7. William Poromaa (Schweden) +4,0; 8. Simen Hegstad Krüger (Norwegen); 9. Didrik Tönseth (Norwegen) +4,3; 10. Emil Iversen (Norwegen) +4,5; ... 15. Friedrich Moch (Isny) +6,7; 31. Jonas Dobler (Traunstein) +1:05,2 Min.; 32. Florian Notz (Römerstein) +1:09,7; 44. Lucas Bögl (Gaißach) +1:54,4; 65. Thomas Bing (Dermbach) +4:04,5

Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 14 von 30 Wettbewerben

1. Paal Golberg (Norwegen) 906 Pkt.; 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegen) 832; 3. Federico Pellegrino (Italien) 655; 4. Hans Christer Holund (Norwegen) 531; 5. Andrew Musgrave (Großbritannien) 485; 6. Didrik Tönseth (Norwegen) 479; 7. Martin Löwström Nyenget (Norwegen) 475; 8. Simen Hegstad Krüger (Norwegen) 465; 9. William Poromaa (Schweden) 463; 10. Calle Halfvarsson (Schweden) 462; ... 17. Friedrich Moch (Isny) 340; 35. Lucas Bögl (Gaißach) 191; 44. Janosch Brugger (Schluchsee) 169; 61. Albert Kuchler (Lam) 127; 99. Jonas Dobler (Traunstein) 51; 134. Jan Stoelben (Bad Berleburg) 12; 144. Florian Notz (Römerstein) 5

Weltcup-Gesamtwertung Distanzrennen, Stand nach 9 von 17 Wettbewerben

1. Paal Golberg (Norwegen) 601 Pkt.; 2. Hans Christer Holund (Norwegen) 531; 3. Martin Löwström Nyenget (Norwegen) 475; 4. Didrik Tönseth (Norwegen) 473; 5. Andrew Musgrave (Großbritannien) 458; 6. Simen Hegstad Krüger (Norwegen) 452; 7. William Poromaa (Schweden) 444; 8. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegen) 430; 9. Emil Iversen (Norwegen) 340; 10. Friedrich Moch (Isny) 326; ... 24. Lucas Bögl (Gaißach) 191; 31. Janosch Brugger (Schluchsee) 160; 40. Albert Kuchler (Lam) 127; 65. Jonas Dobler (Traunstein) 51; 91. Florian Notz (Römerstein) 5



Tour de Ski-Gesamtwertung, Stand nach 4 von 7 Wettbewerben

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegen) 1:31:02 Std.; 2. Federico Pellegrino (Italien) 1:31:14; 3. Paal Golberg (Norwegen) 1:31:16; 4. Sindre Björnestad Skar (Norwegen) 1:31:34; 5. Simen Hegstad Krüger (Norwegen) 1:31:34; 6. William Poromaa (Schweden) 1:31:39; 7. Didrik Tönseth (Norwegen) 1:31:41; 8. Sjur Röthe (Norwegen) 1:31:41; 9. Hans Christer Holund (Norwegen) 1:31:41; 10. Calle Halfvarsson (Schweden) 1:31:51; 11. Friedrich Moch (Isny) 1:32:02; ... 27. Jonas Dobler (Traunstein) 1:33:44; 32. Florian Notz (Römerstein) 1:34:08; 47. Lucas Bögl (Gaißach) 1:35:01; 61. Thomas Bing (Dermbach) 1:37:16