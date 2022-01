Klaas kehrt Osnabrück den Rücken

Sebastian Klaas wird seinen Vertrag beim VfL Osnabrück nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen. Für die Lila-Weißen ist der Abgang des Mittelfeldspielers ein großer Rückschlag.

19 Spiele, vier Tore, zwei Assists und ein kicker-Notenschnitt von 2,97: Das sind die bisherigen Saisonstatistiken von Sebastian Klaas. Der 23-Jährige ist ein Leistungsträger im Osnabrücker Team - und sieht sich nun bereit, sich höheren Aufgaben zu stellen.

Klaas wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und dem VfL den Rücken kehren. Wohin es den Mittelfeldspieler zieht, ist noch unklar - es ist aber davon auszugehen, dass er sich in der nächsten Saison wieder in der 2. Liga ausprobieren will.

Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns noch weitere Entwicklungsschritte hätte machen können. Amir Shapourzadeh

Der VfL hätte Klaas gerne auch in Zukunft an der Bremer Brücke spielen sehen, muss ihn am Saisonende aber ziehen lassen. "Wir hatten immer einen offenen und professionellen Austausch", sagt Sportdirektor Amir Shapourzadeh, "die Entscheidung von Sebastian akzeptieren wir, auch wenn wir davon überzeugt sind, dass er bei uns noch weitere Entwicklungsschritte hätte machen können."

Klaas ist 2011 vom Ibbenbürener SV zum VfL gekommen, hat sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen und zur Saison 2017/18 einen Profivertrag erhalten. Nun ist er, wie er selbst sagt, "zu der Überzeugung gelangt, dass es vor allem für meine persönliche Entwicklung der richtige Schritt ist, meine sportliche Heimat zu verlassen".