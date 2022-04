Klaas hadert: "Ein Schlagabtausch, den wir niemals so zulassen dürfen"

Der VfL Osnabrück hat im Nachholspiel beim Halleschen FC noch spät einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. In einem Punkt waren sich Sebastian Klaas und Trainer Daniel Scherning einig.

Nur wenige Tage nach dem emotionalen Sieg im Verfolgerduell beim TSV 1860 München (3:2) hatte sich der VfL Osnabrück auch im Nachholspiel an der Saale drei Punkte ausgerechnet. Mit diesen hätten die Niedersachsen den Druck auf den Dritten Braunschweig und den Zweiten Kaiserslautern nochmal richtig erhöhen können - am Ende reichte es für die Lila-Weißen aber nur zu einem Zähler, obwohl sie zweimal mit zwei Toren Vorsprung geführt hatten.

"Wir haben das Spiel eigentlich im Sack und haben die Hallenser mehr oder weniger eingeladen", analysierte Mittelfeldmann Klaas die furiose, aus Gäste-Sicht aber ernüchternde Schlussphase am "MagentaSport"-Mikrofon.

Nach dem 3:1 dachte man eigentlich, das Ding ist durch. Sebastian Klaas

Dabei war der VfL seiner Favoritenrolle zunächst gerecht geworden, hatte in einer ausgeglichenen Partie durch Ballkontrolle und überwiegend konzentrierte Verteidigung bestochen, ehe Klaas und Co. zweimal vor der Pause zuschlugen. Selbst der 1:2-Anschluss der Hausherren nach der Pause brachte die Gäste nicht weiter aus dem Konzept, erzwangen sie doch wieder den alten Abstand durch ein Eigentor von Niklas Landgraf.

"Nach dem 3:1 dachte man eigentlich, das Ding ist durch", blickte Klaas zurück. Mehr noch: Der VfL hätte endgültig den Deckel drauf machen können, ließ aber gute Kontermöglichkeiten oft schon im Ansatz aus, weshalb die Gastgeber weiter an ihr Comeback glauben und dieses auch realisieren konnten. "Dann entwickelt sich so ein Schlagabtausch, den wir niemals so zulassen dürfen", ärgerte sich Klaas.

Scherning hebt Charakter hervor

Zwar beträgt der Abstand zum Dritten Braunschweig damit sechs statt vier Zähler (bei einem Spiel weniger). Dennoch sind die Aufstiegshoffnungen noch nicht zerplatzt. Am Wochenende soll ein Sieg im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim den Abstand auf drei Zähler schmelzen lassen, "dann schauen wir mal, was die Konkurrenz macht und was dann noch geht", so Klaas, der angesichts der Tatsache, dass Braunschweig spielfrei hat, weiß: "Mit drei Punkten rücken wir mit Sicherheit sehr, sehr nah ran."

Überhaupt gelte: "Es ist noch nichts verloren, wir geben weiter Gas." Was auch der sichtlich enttäuschte Chefcoach Scherning bestätigte: "Wenn du das Spiel so aus der Hand gibst, ist das sehr bitter." Er sei sich aber sicher, dass die Mannschaft den Rückschlag verkraften werde: "Wir haben so viel Charakter in der Truppe."