Kittel und Suhonen erhöhen den Druck auf Benes

Dass der Rückwärtsgang beim Hamburger SV klemmt, ist seit Wochen offensichtlich. Doch auch die Vorwärtsbewegung ist ins Stocken geraten. Auf den Achterpositionen ist Bewegung.

Beim 2:2 in Düsseldorf hatte Tim Walter auf seine vermeintliche Luxusvariante mit Ludovit Reis und Laszlo Benes gesetzt. Offensichtlich aber ist: Der im Sommer mit großen Erwartungen aus Mönchengladbach gekommene Slowake ist noch lange nicht im neuen Jahr angekommen. Und das hat aus Sicht seines Trainers zwei Gründe.

Das komplette Januar-Trainingslager hatte Benes wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, war in den ersten Partien nach der Winterpause deshalb zumeist nur Joker, hat in dieser Rolle aber verlässlich Scorerpunkte gesammelt. Walter hatte den Bankplatz des 25-Jährigen damit begründet, dass Trainingsleistungen und Fitness noch nicht auf Startelf-Niveau seien. Seit Benes nun wieder spielt, bestätigt er diese Einschätzung seines Trainers. "Vor der Winterpause", sagt Walter, "hat Laszlo es überragend gemacht."

Aktuell aber schwächelt er. Und insbesondere sein ausbaufähiger Auftritt in Düsseldorf trotz erfolgreichem Elfmeternachschuss macht sein Chef keineswegs an den Spätfolgen der verpassten Vorbereitung fest. "Wenn er von der Nationalmannschaft kommt", hat Walter beobachtet, "macht er Dinge, die der Nationaltrainer vorgibt. Er geht dann mehr zum Ball und weniger in die Räume. Das sind Dinge, die wir die ganze Zeit besprochen haben. Die hat er auch schon nicht so gemacht als er frisch aus Gladbach zu uns gekommen ist, da hatte er Probleme." Deshalb hat Walter dieses Ziel: "Ich will Laszlo wieder dahin bringen, wo er schon war." Denn generell ist der Mittelfeldmann einer, der den Unterschied ausmachen kann. "Seine Intensität", sagt Walter, "ist gut, auch gegen den Ball. Er bringt eine Menge Energie auf den Platz."

Große Konkurrenz für Benes

Doch inzwischen hat Benes wieder positionsgetreue Konkurrenz: Anssi Suhonen hat sich nach diversen Blessuren während der Länderspielpause mit starken Auftritten für Finnland zurückgemeldet, war am Freitag bei der Fortuna nach seiner Einwechslung ebenfalls ein belebendes Element. "Anssi", findet Walter, "hat es richtig gut gemacht." Und dann ist da ja auch noch Sonny Kittel, der beim 2:2 beinahe eine Art Auferstehung feierte. "Ich bin sehr stolz auf ihn", lobt Walter seinen einstigen Lieblingsschüler, der im Jahr 2023 zuvor noch gar nicht in der Startelf Berücksichtigung fand. "Sonny hat eine ganze Zeit gebraucht, den geplatzten Wechsel zu verarbeiten, aber jetzt ist er wieder da. Er hat sich da selber rausgezogen. Ein Stück weit kann ich natürlich immer versuchen, ihm dabei zu helfen, aber letztlich kann er sich nur selbst helfen. Das hat er getan." Und ist nun eine weitere Alternative. Für die linke offensive Außenbahn, aber eben auch für die Halbposition. Falls das Selbsthilfeprogramm bei Benes weiterhin nicht wie gewünscht greifen sollte.