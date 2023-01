Kittel ist zurück - und die Zukunft weiter offen

Am Mittwochnachmittag hatte Hamburgs Trainer Tim Walter nach der absolvierten Übungseinheit mit Nachdruck auf sein "besonderes Verhältnis zu Sonny Kittel" verwiesen, am Donnerstag stand der wechselwillige Offensivallrounder wieder auf dem Trainingsplatz des Hamburger SV - eine endgültige Wende in der Zukunftsfrage um den 30-Jährigen ist dies noch nicht. Stand jetzt ist alles offen.

Wieder in Hamburg: Sonny Kittel hat den Medizincheck in Saudi-Arabien bestanden. IMAGO/Zink