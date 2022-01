Kirsten, Regen und Union: Herthas Pokalheld Andreas Schmidt im Interview

Mit den Hertha-Amateuren stand Andreas Schmidt 1992/93 im Pokalfinale. Im kicker-Interview blickt er zurück auf die damalige Zeit und voraus auf das Pokalderby gegen Union.

Andreas Schmidt gehört zu den Fußballern von Hertha BSC, denen es in ihrer Karriere vergönnt war, ein Pokalfinale im Berliner Olympiastadion zu bestreiten. In der Saison 1992/93 gehörte der heute 48-Jährige - ebenso wie sein Zwillingsbruder Oliver sowie die späteren Bundesligaprofis Carsten Ramelow und Christian Fiedler - zum Team der Hertha-Amateure, die als Oberligist (damals dritte Liga) einen sensationellen Siegeszug bis ins Endspiel feierten. Dort unterlagen sie Bayer Leverkusen zwar 0:1, aber die "Hertha-Bubis" sorgten damals für große Euphorie in der Hauptstadt.

Der defensive Mittelfeldspieler Andreas Schmidt schaffte anschließend den Durchbruch bei den Profis und bestritt bis 2008 für Hertha insgesamt 335 Pflichtspiele (19 Tore). Heute arbeitet Schmidt, der seit 2010 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates des Hertha BSC e. V. ist, als Vermögensverwalter. Im kicker spricht Schmidt über das Finale von 1993 und die Chancen von Hertha im Pokalderby am Mittwoch gegen Union.

Herr Schmidt, was fällt Ihnen 28,5 Jahre später als Erstes ein, wenn Sie an den 12. Juni 1993 denken?

Der ist doch sehr mit Ulf Kirsten verbunden, der in der 78. Minute das Siegtor erzielt hat. Und es hat wie Schwein geregnet.

Welche Erinnerungen haben Sie sonst noch an das Endspiel von damals?

Vom Spielverlauf war es am Ende ein klar verdienter Sieg für Leverkusen. Das Finale war das einzige Spiel im Pokal, in dem wir unser Potenzial nicht abrufen konnten, was sich auch darin äußerte, dass wir kaum Torchancen hatten. Leverkusen hatte dagegen eine Top-Truppe.

Wie haben Sie damals die Atmosphäre im Olympiastadion empfunden?

Die Atmosphäre - schon in den Runden zuvor im Mommsenstadion in Charlottenburg (Heimstätte von Tennis Borussia Berlin, Anm. d. Red.) - war gigantisch. Und beim Halbfinale im Olympiastadion gegen den Chemnitzer FC waren 60 000 Zuschauer da. Die Atmosphäre war unglaublich, und man hat gemerkt, welches Potenzial die Stadt hat. Die Zweitliga-Heimspiele von Hertha zuvor fanden ja oft vor 3000 Zuschauern statt. Im Finale fand ich persönlich die Stimmung nicht so überragend wie im Halbfinale. Erstens hat es geschüttet, zweitens sind bei einem Finale auch neutrale Zuschauer im Stadion.

Überwiegt heute bei Ihnen der Ärger über die verpasste Titelchance oder der Stolz über das Erreichte?

Eindeutig Letzteres. In der Nachbetrachtung fällt es leichter, die Niederlage zu verdauen, weil wir gegen einen Gegner verloren haben, der an diesem Tag einfach eindeutig besser war. Hätten wir dreimal Pfosten und Latte getroffen und Leverkusen hätte ein Kullertor gemacht, wäre es viel schwieriger zu verarbeiten gewesen.

Seit 2001, als Union im Finale stand, war kein Berliner Klub mehr im Endspiel. Was fehlte vor allem Hertha zuletzt fürs Finale?

Zu meiner Zeit wäre es leichter möglich gewesen, den Pokal zu gewinnen als heute. Denn die extreme Dominanz der Bayern und auch der Dortmunder war noch nicht so vorhanden. Zudem stand der Pokal damals weniger im Fokus, weshalb man auch schon mal auf Teams traf, die viele Spieler geschont haben. Heute gehen die Bundesligisten den Pokal total seriös an. So richtig in der Nähe waren wir ja nur 2016, als wir im Halbfinale gegen Dortmund verloren haben. Zu meiner Zeit war die Qualität in der Mannschaft so groß, dass wir öfter weit hätten kommen müssen. Wenn man dann vier- oder fünfmal im Viertelfinale gestanden hätte, hätte man vermutlich auch einmal das Finale erreicht. In der Praxis standen wir dann aber nur einmal im Viertelfinale.

Ein paar Jahre später: Schmidt mit Dariusz Wosz bei einem Hallenturnier 2013. imago sportfotodienst

Was wäre in der Stadt und vor allem im Olympiastadion los, wenn ein Berliner Klub mal wieder das Finale erreichen würde?

Ich würde die Prognose aufstellen, dass bei einem ausverkauften Hertha-Heimspiel gegen Bayern oder Dortmund eine bessere Atmosphäre herrschen würde, weil bei einem Pokalfinale beide Teams Karten erhalten und zudem noch viele neutrale Zuschauer da sind.

Könnte eine Finalteilnahme eine Initialzündung sein - etwa auch für Hertha?

Wofür, wäre die Frage. Die große Musik wird am Ende in der Bundesliga gespielt, und eine Initialzündung muss schon von der Bundesliga ausgehen. In dieser Saison, in der Corona die Einnahmen minimiert, hätte ein Erreichen des Finales aus finanzieller Sicht eine hohe Bedeutung für beide Berliner Vereine.

Am Mittwoch steht im Achtelfinale das Derby Hertha gegen Union an. Wie sehen Sie die Chancenverteilung?

Das Spiel ist für mich komplett auf Augenhöhe, ich sehe keinen Favoriten.

Union rangiert auch in dieser Saison sportlich vor Hertha. Wie sehen Sie die Konkurrenz-Situation zwischen den beiden Berliner Bundesligisten?

Grundsätzlich finde ich es positiv, dass ein zweiter Verein aus Berlin in der Bundesliga ist. Ich brauche es nicht unbedingt, dass er vor Hertha rangiert, aber das kann man ja nicht Union vorwerfen. Ich glaube nicht, dass es ein Bundesligist besser als Union hinbekommen hat, das, was man an Geld eingesetzt hat, in Punkte umzusetzen. Das hat Hertha nicht so gut hinbekommen, und so ist die Situation so, wie sie ist. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt.