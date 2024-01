Kirschstein wechselt von Sturm zum HSV

Mit Merle Kirschstein verlässt eine Stammkraft den Tabellenvierten der Frauen-Bundesliga.

Die deutsche Abwehrspielerin Merle Kirschstein wechselt nach eineinhalb Jahren bei SK Sturm Graz zum Zweitligisten Hamburger SV.

Die gebürtige Hamburgerin kam auf 30 Pflichtspiel-Einsätze für Sturm. In Deutschland hatte sie bislang nur im Nachwuchs (für Turbine Potsdam) gespielt.

"Merles positive Art und Einsatzbereitschaft haben eine bedeutende Rolle in der Mannschaft gespielt. Ich danke Merle für ihre wertvollen Beiträge in dieser und der vorherigen Saison und wünsche ihr viel Erfolg in ihrer Heimat", drückt Michael Erlitz, der Sportliche Leiter der Sturm-Frauen, Kirschstein die Daumen.