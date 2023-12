Kirsch neuer Präsident bei Viktoria Köln

Der FC Viktoria Köln 1904 e.V. hat in Holger Kirsch einen neuen Präsidenten gefunden. Das haben die Mitglieder des Vereins auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung entschieden.

Viel verändern wird sich für die Viktoria dadurch erst einmal nicht. Kirsch hat bereits seit dem vergangenen Jahr, als der langjährige Präsident Günter Pütz zurücktrat, gemeinsam mit den Vize-Präsidenten Willy Scheer und Franz Wunderlich die Geschäfte geleitet.

Nun ist Kirsch also auch offiziell der neue Präsident des Drittliga-Klubs, durch seinen Aufstieg wurde einer der drei Vize-Posten frei. Diesen hat nun der 51-jährige Markus Buchcik inne.

"Wollen langfristig zu den besten 50 Klubs in Deutschland gehören"

"Ich freue mich sehr, dass uns die Mitglieder heute ihr Votum gegeben haben und wir die Gelegenheit bekommen, auch künftig den Fortbestand unseres Vereins maßgeblich mitgestalten zu dürfen. Wir leben in bewegten Zeiten, umso wichtiger ist da eine intakte Viktoria-Familie als sichere und kostbare Konstante die Freude, Ablenkung und Kraft für den Alltag schenkt. Wir wollen langfristig zu den 50 besten Klubs in Deutschland gehören. Das wird uns gemeinschaftlich gelingen", wird der neue Präsident Kirsch in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Kirsch, der bereits als Kind selbst für Viktoria Köln spielte, ist damit der dritte Präsident seit der Neugründung des Vereins im Jahre 2010. Zuvor hatten Tobias Kollmann (2010-2012) und Günter Pütz (2012-2022) die Geschicke geleitet.