Kirchheimer Transfercoup: Prokoph hilft im Abstiegskampf

Ein Königstransfer für den Kirchheimer SC: Roman Prokoph (38) wechselt in die Bayernliga, wo der Ex-Profi im Abstiegskampf seine Erfahrung einbringen soll.

Roman Prokoph verstärkt in der Restrunde den Kirchheimer SC in der Bayernliga Süd. IMAGO/Otto Krschak

Der Kirchheimer SC erhält ab sofort Verstärkung von Ex-Profi Roman Prokoph, das bestätigte der Klub am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen. Der 38-Jährige, der nach seinem Vertragsende in Wuppertal zuletzt für ein halbes Jahr die Füße baumeln ließ und durch Europa tourte, will im östlichen Münchner Landkreis sesshaft werden, die Fußballschuhe aber noch nicht gänzlich an den Nagel hängen.

Glück für den KSC, denn der kann im Abstiegskampf dringend erfahrene Hilfe gebrauchen. Gerade einmal neun Punkte sammelten die Kirchheimer in der Bayernliga Süd bis zur Winterpause, sind damit wenig verwunderlich Schlusslicht. Noch ist Rettung aber möglich. Fünf Punkte trennen die Oberbayern von einem Relegationsrang.

Der gebürtige Berliner wurde bei Union ausgebildet, absolvierte für den VfL Bochum 25 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga und schnürte für den VfL Osnabrück und die SpVgg Unterhaching die Schuhe in der 3. Liga (15 Spiele). Weitere Stationen waren unter anderem der SV Karpfenberg (Österreich), Fortuna Köln sowie die zweiten Mannschaften des 1. FC Köln und Hannover 96.

Ab 3. März wollen die Kirchheimer dann zur Aufholjagd blasen. Zu Beginn wartet gleich ein wichtiges Kellerduell bei Türkspor Augsburg. Bis dahin arbeiten Prokoph und Co. - unter anderem im Trainingslager in Kroatien - am Feinschliff.