Kirchheimer SC: Erster Sieg soll neue Kräfte freisetzen

Am Freitagabend war es so weit: Mit dem Sieg des 1. SC Feucht in der Bayernliga Nord hatte der Kirchheimer SC die zweifelhafte Ehre als einziges siegloses Team aller 37 Bayernligisten inne. Keine 24 Stunden später waren die Kirchheimer diesen Makel jedoch wieder losgeworden - 2:0 hieß es beim Gastspiel bei Regionalliga-Absteiger TSV Rain/Lech.

"Wir sind natürlich mega happy über den Sieg", kommentiert Kirchheims Chefanweiser Steven Toy den ersten Dreier der Saison, "stolz macht mich, dass die Jungs trotz der Serie an Niederlagen nie aufgegeben haben und sich nun mit einer super Arbeit in der Defensive belohnen konnten. Wir sind mit viel Leidenschaft über die gesamte Spielzeit unterwegs gewesen und sind auch die Meter gegangen, die weh tun. Insgesamt hätten wir unsere Konter noch besser ausspielen können, mich freut aber vor allem, dass wir hinten zu null gespielt haben. Von daher geht der Sieg aus meiner Sicht absolut in Ordnung."

Negativspirale durchbrochen

Dennoch hätte die Partie auch in Rain den für die Kirchheimer bisher altbekannten Lauf nehmen können. "Rain hatte in den ersten zehn Minuten eine Hundertprozentige, diese im Gegensatz zu vielen anderen Gegnern in der Saison allerdings nicht gemacht", zeigt sich Spielertrainer Toy ehrlich und kennt als einer der wenigen höherklassige erfahrenen Akteure die größte Baustelle seiner Mannschaft, "die Gegner sind im Kopf einfach handlungsschneller als wir. Bis auf den Saisonanfang, wo die Euphorie nach dem Aufstieg noch hoch war, gab es deshalb oft recht deutliche Ergebnisse gegen uns." 1:7 hieß es beispielsweise im Derby gegen den TSV Dachau Anfang August - vor allem zuletzt drehte sich die Negativspirale schneller: Vor dem Sieg gegen Rain fing sich der KSC fünfmal in Folge mindestens vier Gegentreffer - eine Bilanz, die in der Bayernliga keine Punkte zulässt. Umso verständlicher, dass sich der Spielertrainer über das erste Zu-Null der Saison besonders freut: "Wir haben kaum Bayernliga-Erfahrung im Kader und wussten, dass die Lerneffekte nicht von heute auf morgen kommen. Allerdings haben wir nun schon die Hoffnung, dass mit dem ersten Sieg der Glaube an unsere eigene Stärke zurückkehrt und somit neue Kräfte freigesetzt werden."

Mit Leidensfähigkeit zu nächsten Punkten

Denn insbesondere der Glaube ans eigene Können führte die Kirchheimer zum für viele Außenstehende überraschenden Meistertitel in der Landesliga Südost und dem damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga. Und dort schien es zunächst ebenso, als ob der KSC weiterhin an seiner eigenen Erfolgsgeschichte basteln könnte. Sowohl im großen Ortsderby gegen den SV Heimstetten (0:1) vor 1400 Zuschauern als auch im Heimspiel gegen den FC Pipinsried (1:2), die im Vorjahr beide noch in der Regionalliga Bayern beheimatet waren, kassierte die Toy-Elf erst in der Nachspielzeit den jeweils entscheidenden Gegentreffer. Statt zweier Remis lautete die Bilanz zum Auftakt null Punkte aus zwei Partien - der Beginn einer Negativspirale, die elf Spiele andauerte und nur beim Remis gegen Türkspor Augsburg (2:2) kurzzeitig unterbrochen werden konnte. Mit dem Sieg in Rain kann der Blick nun endlich wieder nach vorne gerichtet werden - bestenfalls untermauert durch weitere Punkte im kommenden Heimspiel gegen den zuletzt leicht schwächelnden SV Erlbach. Keine einfache Aufgabe, urteilt Toy vorab: "Wir müssen dieselbe Leistungsbereitschaft und Leidensfähigkeit in die Waagschale schmeißen und von Torwart bis insbesondere Stürmer gemeinsam verteidigen. Und klar: Die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, müssen wir machen."

Duelle gegen Kellerkinder warten

Unabhängig vom Auftritt gegen den derzeitigen Tabellensechsten stehen die wohl entscheidenden Wochen für die Kirchheimer erst an. "Erlbach ist die letzte Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, gegen die wir noch nicht gespielt haben - danach geht es für uns nur noch gegen Gegner, die gegen den Abstieg spielen oder zumindest in der unteren Tabellenhälfte stehen. In diesen Spielen lichtet sich dann zudem hoffentlich unsere Personalmisere in der Defensive, wo uns aktuell vier Spieler fehlen. Diese kommen nun peu à peu wieder und werden uns die nötige Stabilität geben", blickt der 35-jährige Spielertrainer auf die kommenden Wochen, in denen mit Kirchanschöring, Ismaning und Garching vermeintliche Gegner auf Augenhöhe warten. Gerade die beiden Letztgenannten sind dem KSC bisher lediglich um drei Punkte enteilt. Punktet die Toy-Elf demnächst also regelmäßig, ist auch tabellarisch ein Sprung nach vorne möglich. Und das Kirchheimer Motto zum Landesliga-Aufstieg könnte wieder aktuell werden: "Erfolg ist kein Glück" lautete es schließlich im Mai noch auf den Meistershirts des KSC.