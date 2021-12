Kirchberger: Nach dem Schock die Vertragsverlängerung

Jüngst zog sich Virginia Kirchberger eine schwere Verletzung zu. Der Schock darüber ist überwunden, der Blick geht in die Zukunft - und die liegt weiter bei Eintracht Frankfurt.

Die Abwehrspielerin hat ihren Vertrag beim Frauen-Bundesligisten vorzeitig um zwei Jahre verlängert, der neue Kontrakt läuft nun bis zum 30. Juni 2024, wie der Verein am Freitag mitteilte. Kirchberger, seit Sommer 2020 bei der Eintracht, hat insgesamt 159 Spiele im deutschen Oberhaus absolviert, im Moment kommt aber erst einmal nach ihrem Schien und Wadenbeinbruch, den sie sich Anfang Dezember beim WM-Qualifikationsspiel mit der österreichischen Nationalmannschaft gegen Luxemburg (8:0) zugezogen hatte, kein weiteres dazu.

"Wir befinden uns in einem enorm spannenden Prozess, in dem ich auch nach meiner jetzt leider notwendigen Verletzungspause eine entscheidende Rolle spielen möchte", erklärte die erfahrene Innenverteidigerin. "Ich kann mich hier sowohl sportlich als auch menschlich stetig weiterentwickeln, spüre - auch nach meinem Schien- und Wadenbeinbruch - großes Vertrauen", so die 28-Jährige. Zumal Frankfurt in der Liga nach elf Spieltagen mit Platz vier auf einem guten Weg ist. "Die ersten Schritte sind gemacht. Jetzt gilt es, dranzubleiben und die Eintracht im Spitzenfeld der Bundesliga zu etablieren.“

"Kämpferisches Signal" von Kirchberger

Da soll Kirchberger schnellstmöglich wieder mithelfen. Sportdirektor Siegfried Dietrich freut sich, dass mit "Kirchberger die nächste erfahrene Führungsspielerin ihren Vertrag vorzeitig verlängert hat". Die schwere Verletzung habe "uns alle geschockt und tut uns extrem leid. Es ist ein umso wichtigeres und kämpferisches Signal von Gini, jetzt ihr Treuebekenntnis um zwei weitere Spielzeiten vorzeitig zu erneuern."