Kipyegons dritter Weltrekord in diesem Jahr - Speerwerfer Weber Zweiter - Nächstes WM-Aus beim DLV

Beim Diamond-League-Meeting am Freitag in Monte Carlo hat die Kenianerin Faith Kipyegon einen neuen Weltrekord aufgestellt - mal wieder. Diesmal pulverisierte die 29-Jährige eine vier Jahre alte Bestmarke. Speerwurf-Europameister Julian Weber indes verpasste den angepeilten Sieg. Beim DLV gab es zudem das nächste WM-Aus zu vermelden.

Faith Kipyegon ist über eine Meile den dritten Weltrekord in diesem Jahr gelaufen. In 4:07,64 Minuten pulverisierte die 29 Jahre alte Mittelstreckenläuferin beim Diamond-League-Meeting am Freitag in Monte Carlo die Bestmarke von Sifan Hassan. Die Niederländerin hatte vor vier Jahren die 1609,344 Meter, ebenfalls in Monaco, in 4:12,33 Minuten zurückgelegt.

Die zweimalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kipyegon hatte im Juni die Weltrekorde über 1500 Meter (3:49,11 Minuten) und 5000 Meter (14:05,20 Minuten) verbessert.

Speerwurf-Europameister Julian Weber blieb rund einen Monat vor der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) mit 84,23 m klar unter der eigenen Bestweite und musste sich damit dem tschechischen Olympia-Zweiten Jakub Vadlejch (85,95 m) geschlagen geben.

Lita Baehres Verzicht lässt Fragen offen

Auch Sprinter Joshua Hartmann und der deutsche Stabhochsprung-Meister Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) blieben im Fürstentum unter ihren Möglichkeiten. Vor eineinhalb Wochen hatte Hartmann bei der DM in Kassel den 18 Jahre alten deutschen Rekord über die 200 m deutlich auf 20,02 Sekunden verbessert - über die 100 m wurde er nun in dennoch guten 10,15 Sekunden Sechster. Lita Baehre verzichtete nach übersprungenen 5,72 m beim Sieg des Amerikaners Christopher Nilsen (5,92 m) anscheinend verletzungsbedingt auf weitere Versuche. Art und Schwere der Blessur waren zunächst unklar.

Warholm macht Warholm-Dinge

400-m-Hürden-Olympiasieger Karsten Warholm war in seiner Disziplin mal wieder das Maß aller Dinge. Der Norweger gewann sein Rennen in 46,51 Sekunden souverän - es war die viertbeste je gelaufene Zeit.

Weitere WM-Absage beim DSV

Nachdem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Muskelfaserriss) am Dienstag ihre Teilnahme an den Titelkämpfen bereits absagen musste, ereilte den DSV am Freitag die nächste bittere Nachricht. Staffel-Europameisterin Alexandra Burghardt muss wegen anhaltender Rückenprobleme ebenfalls passen.