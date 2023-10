Kiptum läuft Marathon in 2:00:35 und pulverisiert Weltrekord

Vor zwei Wochen jubelte die Äthiopierin Assefa in Berlin, am Sonntag hat der Kenianer Kiptum in Chicago eine globale Fabelzeit im Marathon in den Asphalt gebrannt.

Nicht viel mehr als zwei Stunden: Kelvin Kiptum, hier beim Rennen in London im April. IMAGO/Xinhua

Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Chicago den Marathon-Weltrekord pulverisiert und seinen Landsmann Eliud Kipchoge entthront. Der 23-Jährige lief in der US-Metropole in 2:00:35 Stunden gleich 34 Sekunden schneller als Topstar Kipchoge vor einem Jahr in Berlin.

"Ich wusste, dass ich einen Streckenrekord anstreben würde - aber ein Weltrekord? Ich bin so glücklich", sagte Kiptum, der auf den letzten Metern enthusiastisch gejubelt und Handküsse an die Fans verteilt hatte. "Ich habe heute nicht an einen Weltrekord gedacht, aber ich wusste, dass ich eines Tages Weltrekordhalter sein würde."

Damit sind binnen 14 Tagen beide Marathon-Weltrekorde deutlich unterboten worden. Am 24. September war in Berlin die Äthiopierin Tigist Assefa in 2:11:53 Stunden mehr als zwei Minuten unter den vorherigen Marke von Brigid Kosgei aus Kenia (2:14:04) geblieben.

Hassan knackt die 2:14

Das Frauen-Rennen gewann in Chicago die Niederländerin Sifan Hassan. Ihre 2:13:44 Stunden bedeutete Europarekord und die zweitbeste Zeit der Geschichte.

Währenddessen gab es am Sonntag in München einen eher kuriosen Marathon-Verlauf. Weder die Frauen noch die Männer hielten sich an den vorgegebenen Streckenverlauf.

Marathon in Chicago/Illinois

Männer, Marathon

1. Kelvin Kiptum (Kenia) 2:00:35 Std. WR; 2. Benson Kipruto (Kenia) 2:04:02; 3. Bashir Abdi (Belgien) 2:04:32; 4. John Cheruiyot Korir (Kenia) 2:05:09; 5. Seifu Tura Abdiwak (Äthiopien) 2:05:29; 6. Conner Mantz (USA) 2:07:47; 7. Clayton Young (USA) 2:08:00; 8. Galen Rupp (USA) 2:08:48; 9. Samuel Chelanga (Kenia) 2:08:50; 10. Takashi Ichida (Japan) 2:08:57

Frauen, Marathon

1. Sifan Hassan (Niederlande) 2:13:44 Std.; 2. Ruth Chepngetich (Kenia) 2:15:37; 3. Alemu Kebede Megertu (Äthiopien) 2:17:09; 4. Joyciline Jepkosgei (Kenia) 2:17:23; 5. Tadu Teshome (Äthiopien) 2:20:04; 6. Genzebe Dibaba (Äthiopien) 2:21:47; 7. Emily Sisson (USA) 2:22:09; 8. Molly Seidel (USA) 2:23:07; 9. Rose Harvey (Großbritannien) 2:23:21; 10. Sara Vaughn (USA) 2:23:24