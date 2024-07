Kiomourtzoglou in der Zuschauerrolle

Orestis Kiomourtzoglou trainiert bei der SpVgg Greuther Fürth weiter mit und lässt sich in den Vorbereitungseinheiten von Alexander Zorniger keineswegs hängen. Doch eine sportliche Zukunft hat der Mittelfeldspieler unter dem Kleeblatt-Coach aller Voraussicht nach nicht. In den beiden bisherigen Testspielen kam der 26-Jährige keine Minute zum Einsatz. Insgesamt lief es nach dem Transfer von Hearts of Midlothian zum Kleeblatt sowohl für den Spieler als auch für den fränkischen Zweitligsten sportlich enttäuschend.