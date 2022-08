Kingsleys Traum von den "Black Stars"

Im ersten Ligaspiel nominierte Trainer Steffen Baumgart etwas überraschend Kingsley Schindler für die Startelf. Der 29-Jährige weiß um den großen Konkurrenzkampf im Kölner Kader - und träumt von einer WM-Teilnahme mit Ghana.

Kölns Mittelfeldspieler Kingsley Schindler rutschte in die Startelf und will mit Ghana zur WM. IMAGO/Nordphoto

Wie so vieles an diesem Sonntag geriet auch diese Personalie ein bisschen unter das Radar. Der Wechsel von Anthony Modeste zu Borussia Dortmund war das beherrschende Thema zum Saisonauftakt, worüber der eine oder andere interessante Aspekt in den Hintergrund rutschte. Da war beispielsweise die überraschende Nominierung von Kingsley Schindler für die Startelf gegen den FC Schalke 04 (3:1).

Das erste Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg (3:4 im Elfmeterschießen) hatte sich der Flügelspieler noch in Zivil anschauen müssen - eine Folge des breiten Kaders von Steffen Baumgart, bei dem auch Spielern die Nicht-Nominierung droht, bei denen man nicht unbedingt damit rechnet. Oder umgekehrt eben der Startplatz. "Wir haben einen großen Kader, jeder Spieler gibt immer 100 Prozent, in jedem Training und jedem Spiel. Da muss der Trainer Entscheidungen treffen, die wir akzeptieren müssen", sagt Schindler. Die wichtigste Aufgabe, die im Falle eines Falles erfüllt werden muss, stehe ohnehin fest: "Du musst immer bereit sein, zu spielen und der Mannschaft zu helfen."

Schindler weiß: Der Konkurrenzkampf ist groß

Kölns Trainer versucht seit seinem Amtsantritt allen Beteiligten klarzumachen, dass das Attribut "Stammspieler" auf nur ganz wenige Profis angewandt wird. Jonas Hector gehört dazu, Marvin Schwäbe sicherlich auch, natürlich Ellyes Skhiri. Der große Rest aber kann sich darauf einstellen, mehr oder weniger häufig zwischen Bank und Rasen zu pendeln.

Schindler hat das verinnerlicht und weiß, worauf es dem Chef ankommt: "Natürlich will jeder Spieler so oft wie möglich in der Startelf stehen und so viel wie möglich spielen. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Jeder Spieler muss sich immer voll reinhauen. Und diese gewisse Flexibilität oder Unberechenbarkeit ist für unser Spiel auch gut. Meine Einstellung ist immer die gleiche, egal ob von Beginn an oder als Joker."

Ein Höhepunkt in Leverkusen

Seinen bislang wohl schönsten Nachmittag in Diensten des 1. FC Köln feierte er tatsächlich als Einwechselspieler. Nach 64 Minuten kam er im März in Leverkusen ins Team, nach 67 Minuten stand es 1:0 für den FC. "King" hatte eine Vorarbeit von Dejan Ljubicic technisch höchst anspruchsvoll veredelt, damit einen Dreier gesichert, mit dem man vorher nicht unbedingt hatte rechnen können.

Am Sonntag kam er nicht in diese Position, gegen Schalke war defensive Disziplin auf dem Flügel gefragt, absichern bei Vorstößen von Benno Schmitz. Neben der Vielseitigkeit offensiv wie defensiv („Ich habe auf beiden Positionen Stärken, die ich einbringen kann“) ist es diese Zuverlässigkeit, die Baumgart an Schindler (kicker-Note 3) schätzt. Die Auswechslung in der 61. Minute hatte nichts mit der Leistung zu tun. Baumgart erklärt: "Er sollte bis zur 60. Minute Gas geben. Diese Auswechslungen dann sind geplant, die haben nichts mit der Leistung zu tun. Wir müssen das Tempo über 90 Minuten hochhalten."

Ein Draht zu Addo ist gelegt

Schindler weiß, was der Trainer will, liefert entsprechend. Und dies mit einem großen Ziel vor Augen. Der 29-jährige - in Hamburg geboren - setzt alles daran, bei der Weltmeisterschaft im Winter in Katar für Ghana zu spielen: "Ich habe schon oft gesagt, dass es ein Traum von mir ist, für das Land meiner Eltern aufzulaufen." Ein Draht zu Otto Addo - Mitglied im Trainerteam des BVB und Interimscoach der "Black Stars" - ist gelegt: "Man kennt sich natürlich und ist immer wieder mal in Kontakt. Das spornt einen an. Ich will gute Spiele mit Köln machen und weiter Gas geben. Dann muss Otto Addo entscheiden."

Ein Anfang, so viel ist sicher, ist gemacht.