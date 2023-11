Kings sichern sich das letzte Viertelfinal-Ticket

Im neu geschaffenen NBA Cup haben sich die Sacramento Kings das letzte Viertelfinal-Ticket geschnappt.

Die Sacramento Kings stehen im Viertelfinale des In-Season-Turniers. NBAE via Getty Images

Die letzte Entscheidung vor Beginn der k.-o.-Phase im NBA Cup brachte die erhoffte Spannung. Mehrere Teams hatten noch die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen, am Ende sicherten sich die Sacramento Kings mit einem denkbar knappen 124:123 gegen die Golden State Warriors das Weiterkommen - während andere Teams gespannt den Ausgang der Partie in Kalifornien abwarten mussten.

Im Osten gewannen die Milwaukee Bucks mit 131:124 bei den Miami Heat und die Boston Celtics mit 124:97 gegen die Chicago Bulls ihre Gruppen. Der Wild-Card-Platz im Osten geht an die New York Knicks, die sich mit einem 115:91 gegen die Charlotte Hornets wegen des besseren Korbverhältnisses an den spielfreien Orlando Magic vorbeischoben. Isaiah Hartenstein steuerte von der Bank vier Punkte und sechs Rebounds zum dritten Sieg der Knicks im vierten Turnierspiel bei.

Im Westen profitierten die spielfreien Phoenix Suns und New Orleans Pelicans von Niederlagen der Konkurrenz. Unter anderem gewannen die Dallas Mavericks auch dank 41 Punkten von Luka Doncic mit 121:115 gegen die Houston Rockets - sorgten aber wegen eines womöglich anstehenden Besitzer-Wechsels abseits des Courts für Schlagzeilen.

Ebenfalls in der Mittwochnacht (MEZ) im Einsatz: Dennis Schröder mit den Toronto Raptors, die allerdings schon zuvor keine Chance mehr auf das Viertelfinale hatten. Die Kanadier unterlagen bei den Brooklyn Nets mit 103:115. Schröder erzielte 14 Punkte und kam zudem auf neun Assists und fünf Rebounds.