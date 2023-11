Kings League: Regeln, Modus, Übertragung

Ex-Barcelona-Profi Gerard Pique hat zusammen mit mehreren Internetpersönlichkeiten einen Fußball-Wettbewerb mit einem neuen Regelsystem ins Leben gerufen. Alle Informationen zur Kings League, hier in der Übersicht.

Die Kings League findet in der Cupra Arena in Barcelona statt. AFP via Getty Images

Im Frühjahr 2022 wurde die Kings League, die als Freizeitliga einzuordnen ist, das erste Mal ausgetragen und erfreute sich großer Beliebtheit. Ein Jahr später gab es erstmals auch eine Frauen-Liga - die Queens League.

Wie sind die Regeln der Kings League?

In der Kings League wird in einer Sporthalle auf einem kleineren Spielfeld Sieben gegen Sieben gespielt. Eine Partie dauert 40 Minuten - jeweils 20 pro Halbzeit. Das Spiel beginnt mit einem Countdown, dann dürfen die Spieler von der eigenen Grundlinie zum Ball laufen, der auf der Mittellinie liegt. Ebenfalls kann sich die Spieleranzahl in der 18. Minute des Spiels ändern, dann entscheidet nämlich ein Würfel, in welcher Konstellation es weitergeht, die Teamgröße bleibt dabei ausgeglichen. Ein Unentschieden ist nicht möglich. Nach Ende der Spielzeit entscheidet bei Gleichstand ein Shootout das Spiel. Vor jeder Begegnung wählen die Trainer zufällig einen Umschlag aus, in dem sich eine Karte mit einem Vorteil für das Spiel befindet.

Die Geheimkarten:

Doppeltor: Für 2 Minuten zählen eigene erzielte Tore als zwei

Shootout: Ein Elfmeter aus dem Mittelfeld - 1-gegen-1 Stürmer gegen den Torhüter

Sanktion: Entfernung eines gegnerischen Spielers für 2 Minuten

Elfmeter: Sofortiger Standard-Strafstoß

Diebstahl: Diebstahl der gegnerischen Karte

Joker: Kann verwendet werden, um eine beliebige der anderen Karten zu spielen

Zudem gibt es noch weitere Regeln, die die Kings League von anderen Fußballwettbewerben unterscheidet. Eine Videoüberprüfung kann pro Team einmal im Spiel angefordert werden, liegt das Team richtig, behält es den Einspruch. Bestraft werden die Spieler durch Zeitstrafen, bei einer Gelben Karte muss der Spieler das Feld zwei Minuten lang verlassen, bei Rot fünf Minuten. Der betroffene Spieler darf nach der Roten Karte nicht wieder eingewechselt werden.

In welchem Format wird die Kings League ausgetragen?

Zwölf Mannschaften treten gegeneinander an. Die Saison wird in Hin- und Rückrunde unterteilt, die jeweils einzeln gewertet wird. Nach elf Spieltagen hat jede Mannschaft gegeneinander gespielt, die Top-Acht treten dann in einem Play-off-Turnier an.

Wo wird die Kings League übertragen?

Das Verfolgen der Kings League ist für alle kostenlos, die Partien werden bei den offiziellen Accounts der Liga auf den Plattformen Twitch, Youtube und TikTok übertragen. Auch auf den Kanälen der Teamvorsitzenden werden Livestreams zur Verfügung gestellt.

Wer nimmt an der Kings League teil?

Die zwölf Mannschaften haben Prominente, unter anderem Iker Casillas und Sergio Agüero, als Vorsitzende, neben ehemaligen Sportlern übernehmen auch Streamer und Influencer diese Position. Die Mannschaften bestehen aus Spielern, die sich für einen Kaderplatz bewerben konnten, dabei handelt es sich meistens um vorher unbekanntere Sportler, auch aus dem Amateurbereich. Aus einem ausgewählten Pool können die Vorsitzenden dann in einem aus dem US-Sport bekannten Draft-System ihren Zehn-Spieler-Kader zusammenstellen. Zusätzlich gibt es noch zwei Plätze für Gastspieler, beispielsweise hatten Ronaldinho und Javier "Chicharito" Hernandez schon Auftritte in der Kings League.