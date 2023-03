Kings beenden Durststrecke - Mavs haben schlechte Karten

Kein guter Basketball-Abend für die Dallas Mavericks: Die Texaner verlieren in Philadelphia, während die Konkurrenz wichtige Siege eintütet. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Domantas Sabonis kommt mit Wucht daher - die Kings stehen in den Play-offs. NBAE via Getty Images

Die Fakten vorneweg, die Tendenzen im Anschluss: Mit den Sacramento Kings hat das nächste Team in der NBA das Play-off-Ticket gelöst. Die Kalifornier besiegten die ersatzgeschwächten Portland Trail Blazers in Oregon glatt mit 120:80 und beendeten damit eine lange Durststrecke. Zuletzt hatten das die Kings anno 2006 geschafft. "Ich denke, das ist eine Erleichterung. Die Leute können es nun nicht weiter sagen. Es ist vorbei und erledigt", sagte Point Guard De'Aaron Fox (18 Punkte, sechs Assists), um hinterherzuschicken: "Wir wollen größere Dinge schaffen. Aber 16 Jahre, das ist eine lange Zeit. Es fühlt sich großartig an."

Mavs verspielen Vorsprung - LeBron startet wieder

Dahinter bleibt es im Westen spannend, wobei aktuell nicht mehr viel für die formschwachen Dallas Mavericks spricht. Die Texaner um ihre Topstars Luka Doncic (24 Punkte) und Kyrie Irving (23) verloren in Philadelphia trotz zwischenzeitlicher Zwölf-Punkte-Führung per 108:116 ein weiteres Match und rutschten auf 37:40 ab - Rang elf weiterhin. Maxi Kleber konnte mitwirken (fünf Punkte, zwei Rebounds).

Die lange Sommerpause droht mehr denn je, zumal die Los Angeles Lakers und die Oklahoma City Thunder Siege einfahren konnten. Die Lakers, wieder mit LeBron James in der Starting Five, holten bei den Bulls in Chicago ein 121:110 und schraubten ihre Bilanz auf 38:38. Matchwinner beim Rekordmeister war Anthony Davis mit 38 Punkten und zehn Rebounds, der "King" kam auf 25 Punkte. Dennis Schröder steuerte acht Zähler und drei Bretter bei.

Rookie lässt OKC jubeln - Westbrook stark

Platz zehn im Westen, der den Mavs noch die Tür ins Play-in-Turnier öffnen würde, halten aktuell die Oklahoma City Thunder (38:39). OKC gewann durch einen Tip-in in der Schlusssekunde von Jalen Williams mit 107:106 gegen die Detroit Pistons. Der Rookie ließ mit seinen Punkten 26 und 27 den Paycom Center erbeben.

Mann des Abends in der NBA war indes Jrue Holiday mit seinen 51 Punkten beim 149:136 der Milwaukee Bucks bei den Indiana Pacers - Karrierebestwert. Giannis Antetokounmpo folgte beim Offensiv-Spektakel mit 38 Zählern.

Unterdessen ist den New York Knicks mit Isaiah Hartenstein (sechs Punkte, neun Rebounds) ein Platz unter den Top 6 in der Eastern Conference nach dem 101:92 gegen die Miami Heat kaum noch zu nehmen.

Die Los Angeles Clippers um Russell Westbrook (36 Punkte) bezwangen die bereits für die Play-offs qualifizierten Memphis Grizzlies (Ja Morant ebenfalls 36) mit 141:132 und können mehr denn je mit der K.-o.-Phase der Saison liebäugeln (Fünfter mit 41:36).

