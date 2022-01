"King ist von größter Bedeutung": Coman verlängert bis 2027 bei Bayern

Kingsley Coman (25) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig verlängert.

Wie der FC Bayern am Mittwoch bestätigte, hat Coman (Spielersteckbrief) einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2027 unterschrieben. Er steigt damit beim Rekordmeister zu den Besserverdienern auf.

"Vereine auf der ganzen Welt suchen Spieler mit den Fähigkeiten von Kingsley Coman. Diese Vertragsverlängerung ist ein erneutes Beispiel, wie attraktiv unser Klub auf internationalem Top-Niveau ist", sagt Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. "Er hat sich bei uns in den vergangenen sechseinhalb Jahren zu einem Weltklassespieler entwickelt. Mit seinem Tor im Champions League-Finale 2020 hat er bereits Geschichte geschrieben und jetzt die große Chance, eine Ära zu prägen", kommentiert Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "King ist mit seiner Qualität als Vorbereiter und seiner Torgefahr für die Zukunft unserer Mannschaft von größter Bedeutung. Unser Ziel ist es, dass der FC Bayern auch in den kommenden Jahren in der europäischen Spitze konkurrenzfähig ist. Mit den Vertragsverlängerungen von Kingsley, von Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben wir dafür ein starkes Fundament gelegt."

Zuletzt hatte der Franzose auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße sein individuelles Aufbauprogramm fortgesetzt, da er vor seiner Corona-Infektion auch noch wegen eines Faserrisses aussetzen musste. Wann Coman wieder eingreifen kann, ist aktuell noch offen.

Coman: "Hier ist alles perfekt"

"Ich bin sehr glücklich, denn der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und ich weiß, dass wir hier noch viele Möglichkeiten und große Ziele haben. Ich bin nun seit 2015 im Verein - es fühlt sich wie eine große Familie an. Hier ist alles perfekt", wird Coman auf der FCB-Website zitiert.

Bislang kommt der Siegtorschütze aus dem Champions-League-Finale 2020 in sechseinhalb Jahren beim FC Bayern auf etwas mehr als 200 Pflichtspiele (46 Tore, 52 Vorlagen). Immer wieder warfen kleinere und größere Verletzungen den dribbelstarken Flügelspieler aus der Bahn.

Auch in der laufenden Saison verpasste Coman, der trotz seiner erst 25 Jahre bereits neunmal nationaler Meister wurde (sechsmal mit Bayern, zweimal mit PSG, einmal mit Juventus), einige Spiele. Zu Beginn der Saison fiel er rund einen Monat wegen einer Herz-Operation aus.