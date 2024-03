"King Henry": Ravens stocken ihr Laufspiel mächtig auf

Derrick Henry ist eine Ausnahmeerscheinung der NFL - und geht nach vielen Jahren ab sofort für die Baltimore Ravens auf die Jagd nach Yards. In Verbindung mit MVP Lamar Jackson darf der neue Angriff schon jetzt gefürchtet werden.

Statistiken verdeutlichen, dass Running Backs im Schnitt ab 27 Jahren weniger erfolgreich unterwegs sind. Doch es gibt Ausnahmen. Eine davon: Derrick Henry.

Mit bereits 30 Jahren hat der in Florida geborene Athlet mit dem Spitznamen "King Henry" diese Altersgrenze längst passiert - und nicht an Leistungsvermögen eingebüßt. Im Gegenteil: Selbst in einem schwachen Jahr der Tennessee Titans, seiner langjährigen Football-Heimat (2016 bis 2024), lief und lief und lief Henry.

In 17 Regular-Season-Partien spulte die Laufmaschine 280 Carries für 1167 Yards und zwölf Touchdowns ab. Bereits zum fünften Mal in seiner Laufbahn, die ihn 2016 als Zweitrunden-Pick (45. Stelle) nach Nashville geführt hatte, übertrumpfte Henry dabei die 1000-Yard-Marke. In insgesamt 119 Regular-Season-Spielen für die Titans verbuchte er insgesamt fast 10.000 Rushing Yards (9502) und 90 Touchdowns - nebenbei fungierte der Läufer auch als Receiver (1458 Yards, drei TDs) und Quarterback bei Trickspielzügen (vier TD-Pässe).

Nun nutzten die Baltimore Ravens die Gunst der Stunde und schnappten in der heißen und mit vielen großen Deals versehenen Free Agency zu. Der langjährige Titans-Publikumsliebling, der sich nach seinem letzten Auftritt emotional von den Anhängern in Tennessee verabschiedet hatte ("Hoffentlich war ich eine Inspiration"), erhält einen Zweijahresvertrag mit einem Volumen von 16 bis maximal 20 Millionen US-Dollar. Neun Millionen US-Dollar sind ihm auf jeden Fall garantiert.

Jackson und Henry könnten mächtig Eindruck machen

Besonders Eindruck machten in dieser Offseason Bilder von Henry aus dem Fitnessstudio, wo der Modellathlet mit seinem muskelbepackten Körper schier spielerisch leicht selbst extremste Gewichte stemmte.

Die Ravens aus der NFC North, die zuletzt eine bärenstarke Regular Season gespielt und mit Quarterback Lamar Jackson den MVP der Liga gestellt hatten sowie in den Play-offs hart gelandet waren (10:17 gegen den späteren Super-Bowl-Sieger aus Kansas City), bekommen damit pure Erfahrung.

Und - so werden es die Ravens-Verantwortliche und Fans hoffen - weniger Verletzungssorgen. Denn in der abgeschlossenen Spielzeit war J. K. Dobbins der Starting Running Back - und verletzte sich früh in der Saison schwer (Achillessehnenriss). Inzwischen ist Dobbins wieder unterwegs und Teil der Free Agency, er hat keinen Anschlussvertrag in Baltimore erhalten.

Wollen zusammen Gegnern Angst einflößen: Ravens-Quarterback Lamar Jackson (li.) und Baltimores neuer Running Back Derrick Henry (hier beim Pro Bowl 2020). Getty Images

Klar scheint: Sollte Henry sein Leistungsniveau halten können, wovon ob seiner Fitness und jahrelangen Top-Leistungen auszugehen ist, bildet er zusammen mit Spielmacher Jackson ein extrem gefährliches Duo.

Deals über Deals

Überhaupt hat diese vollgepackte Free Agency mit Henry den nächsten Hochkaräter verzeichnet. Bis dato ist schon einiges los gewesen (hier nachzulesen im kicker-Ticker zur aktuellen Lage in der NFL) - unter anderem hat sich Quarterback Russell Wilson den Pittsburgh Steelers für extrem wenig Geld angeschlossen (das Gehalt bezahlen zum größten Teil die Denver Broncos weiter), Spielmacher Kirk Cousins hat sich von den Minnesota Vikings verabschiedet und sich den Atlanta Falcons angeschlossen. Allein in Sachen Running Backs ist auch viel passiert: Josh Jacobs (zuletzt Las Vegas Raider) geht fortan für die Green Bay Packers auf die Jagd, deren bisheriger Läufer Aaron Jones ist zum NFC-North-Rivalen Minnesota gegangen. Und Saquon Barkley (Ex-Giant) ist neuer Hoffnungsträger der Eagles.