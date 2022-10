Kinds Abberufung als Bumerang? - Droht unfreiwilliges Ende der 50+1-Regel?

Mit dem vorerst gescheiterten Plan, Geschäftsführer Martin Kind seines Postens in der Fußball-KG zu entheben, trägt der Vereinsvorstand bei 96 in letzter Konsequenz womöglich unfreiwillig zu einem Ende der 50+1-Regel im deutschen Fußball bei.

Keine Frage, mit dem Urteil des Landgerichts Hannover hat der Vorstand des Hannover 96 e.V. eine schwere Schlappe einstecken müssen. Dass sich das Blatt in einem möglichen Berufungsverfahren, dann vor dem Oberlandesgericht Celle, noch einmal wendet, erscheint sehr unwahrscheinlich. Für juristisch unwirksam erklärt wurde von richterlicher Seite das Ansinnen, Martin Kind als Geschäftsführer der Management GmbH - und damit quasi als Fußball-Boss in Hannover - abzuberufen.

Die Abberufung war im Juli ein überraschender Schritt, und ein offenbar schlampig vorbereiteter. Scheiterte er doch letztlich an der gemäß Satzung notwendigen Formalie, für eine Abberufung die Mehrheit des Aufsichtsrats der Management GmbH auf seine Seite zu bringen. Dies wäre dem Mutterverein zwar schwerlich gelungen, denn in diesem Vierer-Gremium stehen sich zwei Befürworter der Vereinsseite und zwei Vertreter aus dem Kind-Lager gleichberechtigt gegenüber. Der Umstand, die Kontrolleure jedoch gar nicht einzubeziehen, ließ den Plan letztlich von vornherein scheitern. Ein Formfehler, der verwundert. Stehen in der Vereinsführung doch juristisch kundige Personen in der Verantwortung.

Verein ist finanziell auf Zuwendungen aus der Profisparte angewiesen

Diese Verantwortung gilt es nun für die weitere Zukunft zu tragen. Die vom e.V. in dem Zwei-Säulen-Modell bei Hannover 96 abgedeckte Breitensportsparte ist wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet. Ausfälle in Corona-Zeiten und die Hypothek eines noch nicht abbezahlten, modernen Vereinshauses lasten auf der Vereinskasse. Finanziell ist man auf Zuwendungen aus der Profisparte, der zweiten Säule, angewiesen, die vertraglich zugesichert sind. Das Geld fließt zu nicht unwesentlichen Teilen von der Kapitalseite, also von den KG-Gesellschaftern um Martin Kind, dessen Ablösung sich die Vereinsführung, 2019 von der internen Opposition ins Amt gehoben, auf die Fahnen geschrieben hat.

Dass Kind dieser Bewegung seit seinem Ausstieg als Präsident des e.V. mit Argwohn, Missfallen und wohl auch Missachtung begegnet, ließ die Fronten zusätzlich immer mehr verhärten. Stolze 102 Verstöße, die der 78-Jährige unter anderem hinsichtlich der Weisungspflicht durch den e.V. begangen haben soll, listeten seine Gegner kürzlich auf. Die DFL, die das komplizierte Konstrukt bei 96 in Zeiten der Ruhe in Hannover absegnete, wurde hellhörig, sendete ein Mahnschreiben zur Einhaltung der 50+1-Regel, schlug jedoch inzwischen wieder moderatere Töne an.

50+1-Regel erweist sich offenbar als allzu heißes Eisen

Hintergrund: Besagte 50+1-Regel erweist sich offenbar als allzu heißes Eisen. Martin Kind weiß das - und fasst es so herausgefordert nun in der Stunde seines vorläufigen Triumphs an: Wenn wegen angeblicher Verstöße gegen das Mehrheitsrecht des Vereins für "seine" Fußball-KG die Lizenz aufs Spiel geriete, könnte er seine oftmals angedrohte Klage vor dem Europäischen Gerichtshof tatsächlich einreichen. Dass die 50+1-Regel dann vielleicht in ganz Deutschland kippt, machte den Vorstoß des 96-Vereinsvorstands zur Abberufung Kinds endgültig zum Bumerang - das Gegenteil des eigentlichen Zieles, den Verein in seinen ursprünglichen Formen zurückzugewinnen, wäre erreicht.

Zukunftsmusik! Spannend bleibt, wie es kurz- und mittelfristig in Hannover weitergeht. Zu klären scheint nicht zuletzt, ob sich der Vorstand nach den Entwicklungen um den Abberufungsversuch noch im Amt halten kann. Und schon am Samstag beim Fußball darf man gespannt sein. Fehlt nur, dass dort die der Opposition zugeneigten Teile des Anhangs den Konflikt zurück ins Stadion tragen und wieder den Slogan "Kind muss weg" skandieren. Es wäre ein Rückfall in alte Zeiten um das Jahr 2018 herum. Und 96 wäre endgültig seither keinen Schritt vorangekommen.