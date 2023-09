Kindheitstraum wird Realität: G2 bei LEC Season Finals nicht zu stoppen

G2 hat einer dominanten LEC-Spielzeit die Krone aufgesetzt. In Montpellier gewann die Berliner eSport-Organisation nach dem Winter und Summer Split auch die Season Finals.

Das neueste Kapitel der Machtdemonstration hatte für G2 bereits mit einer kleinen Feierlichkeit begonnen: Nach dem Erfolg im Halbfinale des Upper Bracket gegen Team BDS stand die Worlds-Qualifikation bereits fest. G2 wird somit auch dieses Jahr wieder einer der Vertreter der EMEA-Region bei der WM sein.

Kurzer Prozess im Grand Final

Die gesicherte Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Südkorea reichte G2 aber noch lange nicht. Der doppelte Split-Champion, der diese LEC-Spielzeit phasenweise nach Belieben dominierte, wollte auch die ersten Season Finals überhaupt gewinnen - und tat dies einmal mehr souverän. Dem Erfolg gegen BDS folgte ein 3:1-Sieg gegen die MAD Lions, ehe im Grand Final auch Fnatic keine größere Hürde wurde. Das britische Team verkürzte zwar nach der 2:0-Führung der Berliner noch einmal, musste sich aber nur gut 23 Minuten später ebenfalls mit 1:3 geschlagen geben.

'Yike's Kindheitsraum wird Realität

Besonders für Martin 'Yike' Sundelin eine besondere Angelegenheit. Der Schwede mit peruanischen Wurzeln, im Zuge der Season Finals als Rookie of the Year ausgezeichnet, verriet via X (vormals Twitter), wie speziell das Endspiel gerade für ihn war: "Vor Jahren war ich nur ein Kind, das jedes Endspiel zwischen G2 und Fnatic angesehen und davon geträumt hat, ein Teil davon zu sein. Heute ist dies Realität geworden."

Doppelten Grund zur Freude gab es auch für Mihael 'Mikyx' Mehle, der zum MVP of the Year gekürt wurde. Der Slowene, der seit 2018 für G2 spielt und bereits seinen sechsten LEC-Titel mit dem Team einfuhr, kommentierte den neuerlichen Erfolg trocken: "Das hat ziemlich Spaß gemacht. Wir sehen uns bei den Worlds."

Im Formhoch nach Südkorea

Die LoL-Weltmeisterschaft im Oktober und November wird in Seoul und Busan ausgetragen und stellt den letzten Höhepunkt der Spielzeit dar. Gesucht wird der Nachfolger des scheidenden Sensations-Champions DRX, der sich nicht für die kommende Endrunde qualifizieren konnte - Kein Wunder auch, bis auf den Supporter wechselten alle Spieler zu anderen Organisationen.

Kommt der neue Champion nun vielleicht aus Deutschland? Die Form hat G2 derzeit, sieht sich in Südkorea aber natürlich nochmal deutlich stärkerer Konkurrenz gegenüber. Wie der LEC-Dominator sich auf der größten LoL-Bühne schlägt, zeigt sich ab 19. Oktober. Dann greift G2 im Zuge der Swiss Round ins Geschehen ein.