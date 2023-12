"Kindheitstraum" und "größter Moment": Einmal gegen 'Faker' und T1

7.000 Zuschauer im Berliner Velodrom, T1 und der "Unsterbliche Dämonenkönig" als Gegner: Für fünf LoL-Teams wurde jüngst ein Traum wahr. Wie haben sich die Duelle mit 'Faker' & Co. angefühlt?

Wenn Frederik 'NoWay' Hinteregger vom "vielleicht größten Moment, den ich meinem Leben bisher hatte", spricht, wird sofort klar, dass etwas Besonderes passiert ist. Der 31-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren eSportler in League of Legends. Er hat in der Szene schon so einiges gesehen und erlebt. Und doch übertraf die Erfahrung vom vergangenen Samstag wohl alle vorherigen Ereignisse in seiner Karriere.

kicker eSport sprach mit 'NoWay' nur wenige Stunden, nachdem er vor 7.000 Zuschauern im Berliner Velodrom gegen LoL-Weltmeister T1 und dessen Topstar 'Faker' angetreten war. Möglich machte es die Red Bull League of Its Own. Ein Event, bei dem das koreanische Spitzenteam auf fünf europäische Vertreter traf - darunter auch No Need Orga (NNO) mit Hinteregger.

Begrüßung zwischen T1 und NNO auf der Bühne. Stephanie Lindgren / Red Bull Content Pool

Doch was genau war denn nun dieser "vielleicht größte Moment", von dem er berichtete? "Als wir von unten hochgeholt wurden, unseren Einmarsch hatten und die Menge aufgestanden ist. Du gehst auf die Bühne - und darfst gegen den Weltmeister spielen", schwärmte 'NoWay'. Es sei "unbeschreiblich" gewesen und "schwer sich vorzustellen, wie man das in Zukunft noch toppen könnte".

G2 schlägt den Worlds-Sieger im "50:50"-Spiel

Auch sportlich durften sich die Spieler von NNO, die inzwischen vornehmlich Content Creator sind, auf die Schulter klopfen. Fast 30 Minuten lang hatten sie T1 beschäftigt. Obwohl Hinteregger das einzuordnen wusste: "Man muss auch Dank an T1 ausrichten, weil sie uns schon haben spielen lassen. Sie haben uns verschont, hatten einfach Spaß. Normalerweise hätten die uns natürlich auch in 10 oder 15 Minuten wegklatschen können. Das ist eine ganz andere Liga."

Über NNO hinaus durften auch BIG, die Franzosen von Karmine Corp, das spanische Team Heretics und G2 gegen 'Faker' und Co. antreten. Ein Sieg gelang nur Letzteren. Wobei der amtierende LEC-Champion wohl auch von der strapaziösen Anreise und den erschöpfenden vorherigen Partien der Südkoreaner profitierte. Das hatte Sergen 'BrokenBlade' Celik von G2 im Gespräch mit kicker eSport schon im Vorfeld des Matchs prophezeit.

'BrokenBlade' und G2 bezwangen T1 als einziges Team. Marcel Lämmerhirt / Red Bull Content Pool

Als "50:50" hatte er die Chancen gegen den Worlds-Gewinner damals eingeschätzt: "Wir haben noch nicht spielen müssen, sind also top fit. T1 wird am Ende des Tages ein bisschen fertig sein." Echte sportliche Relevanz hatte der Prestigetriumph nicht, bei der Red Bull League of Its Own standen Spaß und Unterhaltung im Vordergrund. Obgleich 'NoWay' Europa nach dem G2-Sieg scherzhaft als neuen "Weltmeister" deklarierte.

Ich habe damals versucht, League of Legends professionell zu spielen, weil ich 'Faker' geschaut hatte. Heute da mit ihm zu sitzen und zu zocken, war unglaublich. Leon Anton, eSportler von BIG

Mit BIG hatte sich ein Team das Duell gegen T1 erst mal erarbeiten müssen: Die Berliner spielten direkt zu Beginn der Veranstaltung das Derby gegen Eintracht Spandau - nur der Gewinner durfte sich mit 'Faker' und Kollegen messen. BIG setzte sich letztlich durch. Zur großen Freude von Support-Spieler Leon Anton: "Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Ich habe damals versucht, League of Legends professionell zu spielen, weil ich 'Faker' geschaut hatte. Weil ich ihn auf den großen Bühnen gesehen habe. Heute da mit ihm zu sitzen und zu zocken, ist unglaublich."

Bei den Spandauern herrschte hingegen Enttäuschung. "Das ist schon ein bescheidenes Gefühl und super schade. Alle sind natürlich ein bisschen frustriert", meinte Eintracht-Neuzugang Tristan 'PowerOfEvil' Schrage. Für Lucas 'Saken' Fayard von Karmine Corp war die Erfahrung gegen T1 wiederum "großartig". Der Franzose habe "trotz der fehlenden kompetitiven Atmosphäre eine Menge Spaß" gehabt.

Buhrufe gegen 'Faker': "Hat mich aufgeregt"

Dass die Stimmung auch ohne Wettkampfrelevanz teils phrenetisch war, lag mitunter an den mitgereisten Fans von Karmine Corp. In Scharen waren sie nach Berlin gekommen, um ihr Team lautstark zu unterstützen - und die Gegner phasenweise auch auszubuhen. Norman Kaiser vom Team Heretics zeigte zwar generelles Verständnis dafür, allerdings nicht im Bezug auf T1 und deren Topstar.

"Wenn ein Spieler wie 'Faker' ausgebuht wird, kann ich das überhaupt nicht verstehen. 'Faker' ist ein Vorbild, auch meins. Man kann fast nichts Negatives über ihn sagen. Er ist extrem professionell, spielt seit zehn Jahren auf einem unglaublichen Level", meinte Kaiser. "Dann kommt er extra nach Europa, um gegen uns zu spielen. Dass er da ausgebuht wird, hat mich aufgeregt. Das muss man wirklich nicht machen. Manchen Leuten sollte man einfach Respekt zollen. 'Faker' hat es verdient, er sollte eher Applaus bekommen."