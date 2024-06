"Kindheitstraum" geht in Erfüllung: Kolbe wechselt zum SSV Ulm

Von der Regionalliga in die 2. Liga: Nach dem denkbar knapp verpassten Aufstieg mit den Stuttgarter Kickers erfüllt sich Niklas Kolbe seinen Traum vom Profi-Fußball und wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm

Am Tag des Trainingsauftakts des Zweitliga-Aufsteigers SSV Ulm - am Sonntag stehen die Leistungstests für die Profis an - präsentieren die Spatzen ihren fünften Sommer-Neuzugang. Innenverteidiger Niklas Kolbe wechselt von den Stuttgarter Kickers an die Donau und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Der 27-Jährige soll den Spatzen mit seiner Erfahrung von insgesamt 145 Oberliga- sowie 55 Regionalligaspielen (26 davon in dieser Saison inkl. einem Tor) in der ersten Zweitliga-Saison seit 2000/01 helfen. "Niklas Kolbe wird unser bestehendes Team in der Abwehr ideal ergänzen, da er über viel Erfahrung verfügt und zudem Linksfuß ist", zeigt sich SSV-Geschäftsführer Markus Thiele begeistert über die Verpflichtung des 1,97 Meter großen Abwehrhünen.

Ein verspäteter Aufstieg

In der vergangenen Saison verpasste Kolbe am letzten Spieltag mit den Kickers denkbar knapp den Aufstieg in die 3. Liga, nun geht mit kleiner Verspätung sein Traum dennoch in Erfüllung: Nach Station in der Jugend des KSC sowie beim FC Nöttingen schlägt der Innenverteidiger nach vier Jahren in Stuttgart erstmals seine Zelte im Profi-Fußball auf.

"Es ist ein Kindheitstraum von mir, in den ersten beiden Ligen zu spielen und ich bin hochmotiviert, die Herausforderung mit dem SSV in der 2. Bundesliga anzugehen“, freut sich der gebürtige Bade und fügt an: "Über das Interesse des SSV Ulm 1846 Fußball habe ich mich sehr gefreut und bin dankbar, diese Chance zu bekommen." In der kommenden Saison wird Kolbe mit der Rückennummer 27 auflaufen.