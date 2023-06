Kindertrikots, Autogramme und Selfies von Flick, Trapp, Can und Sané

Am Montag im Bremer Weserstadion ließ die DFB-Elf viele Wünsche offen, am Mittwoch werden zumindest jene unter den 500 Fans zufrieden nach Hause gehen, die in Frankfurt ein Kindertrikot, ein Autogramm oder ein Selfie der DFB-Abordnung erhaschten und das sind ziemlich viele.

Genau ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel der EURO 2024 finden in allen zehn Austragungsstädten Auftaktveranstaltungen statt. Am DFB-Sitz Frankfurt am Main nehmen Bundestrainer Hansi Flick sowie Kevin Trapp, Emre Can und Leroy Sané am Nachmittag ein Bad in der Menge. Auf einer der umsatzstärksten Einkaufsmeilen Deutschland, der Zeil, geht die Veranstaltung dennoch etwas unter. Wie hochkarätig die DFB-Delegation besetzt ist, blieb lange im Unklaren, weshalb die örtlichen Medien kaum die Werbetrommel rührten. Rund 500 Besucher fanden trotzdem den Weg und bekamen ein wenig Smalltalk mit Flick und den Nationalspielern sowie Trikots in Kindergrößen, Autogramme und Selfiemotive geboten.

Can schwelgt in Erinnerungen

Die kleine, eigens aufgebaute Torschuss-Arena an der Hauptwache erinnerte den gebürtigen Frankfurter Can an 2006. Als Zwölfjähriger hat er "einen Teil der WM-Spiele nur ein paar Hundert Meter von hier entfernt gesehen". In der Innenstadt befand sich einer der Public-Viewing-Plätze. "Es war eine wunderschöne WM, ich hoffe, dass wir so etwas wiederholen können", wünscht sich Can im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

In Frankfurt findet am 23. Juni 2024 das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf statt. Das Eröffnungsspiel steigt am 14. Juni 2024 in München, auf wen Gastgeber Deutschland dabei trifft, ist offen. Stuttgart ist am 19. Juni 2024 Schauplatz des zweiten Gruppenspiels. Die EM-Qualifikation läuft noch bis zum 21. November, die Auslosung der Gruppen erfolgt dann am 2. Dezember. Die letzten drei Teilnehmer werden sogar erst im März 2024 ermittelt, wenn die besten nicht direkt qualifizierten Nations-League-Teams der Saison 2022/23 in drei Play-off-Turnieren aufeinandertreffen.

Hospitality-Tickets für bis zu 3900 Euro pro Spiel

Während die erste Verkaufsphase für die regulären Eintrittskarten erst am 3. Oktober beginnt und dann auch die genauen Preise genannt werden, sind Hospitality-Tickets bereits seit einiger Zeit verfügbar, seit dieser Woche auch für die deutschen Gruppenspiele. Die Preise für ein Gruppenspiel der DFB-Elf variieren je nach Kategorie von stattlichen 2900 bis 3900 Euro pro Platz, für alle drei Gruppenspiele werden dementsprechend zwischen 8700 bis 11.700 pro Sitzplatz fällig.