"Kinderlächeln statt Geschenke": "Calli" wird 75

Reiner Calmund hat über Jahre Bayer 04 Leverkusen geprägt - und tiefe Spuren hinterlassen. Ein "offizielles Mandat" hat er schon lange nicht mehr, dem Fußball ist er dennoch treu geblieben. Heute feiert "Calli" seinen 75. Geburtstag.

Seine Autobiografie "fußballbekloppt!" beginnt mit einer Herberger-Weisheit: "Ein Spiel dauert 90 Minuten." Es folgt die Frage, die sich wohl jeder stellt, der langsam älter wird: "Wie lange dauert ein Leben?" Reiner Calmund - um den geht es hier - war 60, als dieses Buch erschien. Und er machte diese Rechnung auf: "Im übertragenen Sinne bin ich nun in der 60. Minute." Die 90 würde er gerne vollmachen.

Heute erreicht er sein nächstes Etappenziel. Runde 75 Jahre wird der nicht mehr ganz so runde Ex-Manager von Bayer Leverkusen - seit fast 20 Jahren ohne "offizielles" Mandat im Profifußball, aber immer unterwegs als "Rentner mit 15 Jobs", wie ihn einst die Welt taufte.

Auch vielen jüngeren Fans ist Calmund präsent, ob bei Günter Jauch in der Quiz-Show, bei Steffen Henssler in der Kochshow, gerade wieder im "Sport1-Doppelpass" oder als Vortragsredner bei Dutzenden von Unternehmen - "Calli" haut in seinem rheinischen Singsang die Sprüche raus, unterhaltsam, aber eben auch fachlich untermauert.

Unvergessene Tränen

Emotionen spielen eine große Rolle in seinem Leben. Unvergessen sind den Zeitgenossen die Tränen, die er 2000 mit den Bayer-Fans in Unterhaching vergoss, oder zwei Jahre später, als gleich drei Titel im letzten Moment verpasst wurden. In die Geschichte der Liga ist Calmund auch eingegangen als der Mann, der die Brasilianer nach Leverkusen lockte.

Was 1987 mit Tita begann, bescherte der Bundesliga in der Folge Weltklassespieler wie Jorginho, Emerson, Zé Roberto, Juan oder Lucio. Er fand Nachahmer, deren Einkaufsversuche allerdings meist die Frage aufwarfen, ob Calmunds Brasilien ein anderes sei als jenes, in dem die Bayern oder Borussia Dortmund Verstärkungen suchten.

Calli ist bis heute ein begnadeter Netzwerker, seine große Geburtstagsparty am kommenden Sonntag in Köln wird ein Stelldichein des Profifußballs. Mit Andreas Rettig, Michael Reschke, Ilja Kaenzig und auch den Berater-Schwergewichten Volker Struth und Dirk Hebel formte er Entscheider, die allesamt eine veritable Karriere im Profifußball hinlegten, die in hohem Maße auf seinem Input basierte.

"Kinderlächeln statt Geschenke" lautet sein Wunsch zum 75. Geburtstag. Seit vielen Jahren unterstützt er die Schwächsten der Schwachen, sammelt Geld für bedürftige Kinder. Mit seiner Frau Sylvia adoptierte er die mittlerweile zwölfjährige Tochter Nicha, ein Quell der Freude, und dennoch treibt ihn mitunter das schlechte Gewissen um, sich auch um dieses sechste Kind nicht immer gebührend zu kümmern.

Wie alt man wird, ist letztlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie man alt wird. Und da lässt Calli nicht nach. Er ist gerne mittendrin, wie seit fast fünf Jahrzehnten. Der kicker hat ihn immer begleitet, oft wohlwollend, häufig kritisch. Wir wünschen Reiner Calmund noch viele Jahre. Und eine möglichst lange Nachspielzeit.