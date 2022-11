"Kindergarten-Fußball": Meppens zwei Problemstellen

Die Lage beim SV Meppen spitzt sich immer weiter zu: Erneut standen die Emsländer nach einer soliden Leistung mit leeren Händen dar. Dies hing wie in den Wochen zuvor, vor allem mit zwei Problemen zusammen.

Elf Spiele ohne Sieg, fünf der vergangenen sechs Spiele verloren und in diesen Partien nur einen Treffer erzielt - der SV Meppen befindet sich nach einem soliden Saisonstart im freien Fall. Die Gründe für den Negativlauf wurden auch wieder am Freitagabend beim 0:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden deutlich: Neben der fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor kassieren die Emsländer "einfache" Gegentore.

Dementsprechend gingen sie nach dem Spiel hart mit sich ins Gericht: "Wir haben uns so viel vorgenommen. Dann kriegen wir direkt wieder zwei Standardgegentore. Das sind Fehler, die uns immer wieder passieren", erklärte Ole Käuper, der das Abwehrverhalten mit "Kindergarten-Fußball" verglich, gegenüber "MagentaSport".

Obwohl der SVM laut Trainer Stefan Krämer die Standardstärke der Wiesbadener kannte, resultierte neben dem frühen Doppelschlag, den Käuper ansprach, auch der Treffer zum 3:0-Endstand aus einem Standard. In der Vorbereitung auf das Spiel seien relativ oft Standards trainiert worden - der gewünschte Lerneffekt blieb am Freitag augenscheinlich aus: "Wenn du Standards so verteidigst, kannst du keine Spiele gewinnen", so der Coach.

Käuper zur schwachen Chancenverwertung: "Fußball ohne Ziel"

Die zweite Problemstelle befindet sich auf der anderen Seite des Platzes. Die Chancenverwertung war erneut schwach, vor allem in den letzten 25 Minuten im ersten Durchgang, als die Meppener mehrfach gute Möglichkeiten liegen ließen. Es sei laut Käuper "Fußball ohne Ziel", wenn sie zwar Chancen haben, aber trotzdem nicht treffen.

Hoffnung könnten die Emsländer eigentlich aus ihrer Leistung schöpfen - sie waren spielerisch mindestens auf Augenhöhe. Doch die Parolen aus den vergangenen Wochen wollen sie nicht immer wiederholen: "Wir sagen seit Wochen, auf der Leistung müssen wir aufbauen ... bla bla ... was wir machen müssen, sind Tore schießen und wie Männer verteidigen", erläuterte Käuper, der kurze Zeit später von seinem Trainer bestätigt wurde: "Wir erzählen das seit Wochen, irgendwann ist auch mal gut."

Nun warten Essen und Osnabrück

Der Spieltag kann für Meppen sogar noch ganz bitter werden. Falls die Konkurrenz im Tabellenkeller punktet, rutschen die Meppener auf den letzten Platz ab. Noch zwei Spiele bleiben dem SVM im Jahr 2022, um mit einem positiveren Gefühl in die lange Winterpause zu gehen. Gegner sind Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) und der VfL Osnabrück (Samstag, 12. November) - oder wie Käuper es bezeichnet: erst das "kleine", dann das "große" Derby. Viel Zeit bleibt also nicht mehr, um in Trainingseinheiten an den zwei großen Baustellen zu arbeiten.